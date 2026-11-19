(ANKARA) - Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) Kurucu Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı 10 aylık mali tablolarına göre ağız ve diş sağlığı hastane hizmetlerine 30,45 milyar lira harcanmasına karşılık, "Ağız ve Diş Sağlığının Korunması" kalemindeki harcamanın 2 milyon 194 bin lirada kalmasını eleştirerek, "Tedaviye milyarlarca lira harcanırken hastalığı önlemeye ayrılan kaynak bütçede neredeyse görünmüyor" dedi.

Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN), Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla kamudaki ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin mali tablosunu kamuoyuyla paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve aralık ayında Genel Kurul'da görüşülecek 2027 bütçesi öncesinde yapılan açıklamada, tedavi giderleri ile koruyucu hekimlik bütçesi arasındaki farka işaret edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Ekim 2026 itibarıyla yayımladığı 10 aylık Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırılması Tablosu'na göre; Ocak-Ekim döneminde "Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Hizmetleri" kapsamında 30 milyar 445 milyon 14 bin lira harcandı. Aynı dönemde "Ağız ve Diş Sağlığının Korunması" faaliyet kodunda yer alan harcama ise 2 milyon 194 bin 380 lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu'na göre, koruyucu diş hekimliği için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü üzerinden toplam 3 milyon 826 bin lira ödenek ayrılırken, 10 ayda bu kaynağın yüzde 57,4'ü harcandı.

Mali tabloyu değerlendiren DİŞHEK-SEN Genel Başkanı ı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, "Tedaviye milyarlarca lira harcanırken hastalığı önlemeye ayrılan kaynak bütçede neredeyse görünmüyor. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları erken dönemde önlenmediğinde vatandaşımız daha uzun ve daha pahalı tedavilere ihtiyaç duyuyor. Bu yük de sonunda yine kamuya dönüyor" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2027 yılı bütçe sunumunun Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nın ilk gününde yapıldığını belirten Yıldırım, sunumda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine özgü yatırım, istihdam ve hizmet verilerine yer verilmemesini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan'ın açıkladığı 46 hastanenin kaçının ağız ve diş sağlığı hastanesi olduğu, kaç yeni ünit kurulacağı, 38 bin personel alımında diş hekimlerine ne kadar kadro ayrılacağı ve Aile Diş Hekimliği pilot uygulamasının geleceği açıklanmamıştır. Sağlıklı yaş alma hedefiyle açılan 18 Esenlik Merkezinde dahi diş hekimlerinin rolüne değinilmemiştir.

"DİŞ HEKİMLİĞİNDE RANDEVU BULUNMASI, GEREKLİ TEDAVİLERİN YAPILDIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Sayın Bakan bekleyen randevu talebinin 4 milyondan 390 bine indirildiğini belirterek randevu sorununun kalmadığını ifade etmiştir. Ancak diş hekimliğinde randevu bulunması, gerekli tedavinin yapılabildiği anlamına gelmez. Hastaya yeterli süre ayrılmadığında işlem ertelenmekte, devam tedavisi için yeniden randevu arayışı başlamaktadır. Şu an vatandaşlarımızın tedavi taleplerini mevcut diş hekimi kadrosu ve hastane altyapısı karşılayamamaktadır. Devletimizden yeterli sayıda ağız ve diş sağlığı merkezi açmasını, diş hekimi ve yardımcı personel ataması yapmasını istiyoruz."

Sendikanın paylaştığı verilere göre, hizmete erişimdeki açık uluslararası karşılaştırmalara da yansıdı. OECD'nin "Health at a Glance" verilerine göre sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya oranı OECD ortalamasında yüzde 9,3 iken Türkiye'de yüzde 4,7 seviyesinde kaldı. Kişi başına sağlık harcaması ise OECD ortalamasında 5 bin 967 dolar, Türkiye'de 2 bin 309 dolar oldu.

2027 bütçesi aralıkta Genel Kurul'da 16 Ekim 2026'da TBMM'ye sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde Sağlık Bakanlığı bütçesi yaklaşık 1 trilyon 967 milyar lira olarak öngörülürken, Bakanlığın 2026'nın 10 ayındaki toplam bütçe gideri 1 trilyon 271 milyar 808 milyon liraya ulaştı.

Yıldırım, "Bir yanda randevu bulamayan vatandaşlarımız var. Öte yanda kamuda görev almayı bekleyen genç meslektaşlarımız var. Bu iki sorunun çözümü aynı yerden geçiyor: Kamuya yeterli kadro, yeni ağız ve diş sağlığı merkezleri ve koruyucu hizmetlere ayrılmış bir bütçe. Milletvekillerimizden, koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ayrılan kaynağın açıkça görülebildiği ve izlenebildiği bir bütçe için destek bekliyoruz. Ağız ve diş sağlığına yapılan yatırım, vatandaşımızın genel sağlığına yapılan yatırımdır" dedi.

DİŞHEK-SEN'İN TALEPLERi

DİŞHEK-SEN'in kamuda nitelikli ve sürdürülebilir ağız ve diş sağlığı hizmeti için 2027 bütçesinden yer almasını istedikleri talepleri ise şöyle sıralandı:

"Yeni ağız ve diş sağlığı hastaneleri ile merkezleri açılmalı, ilave ünit kapasitesi ve atama takvimi açıklanmalı. Koruyucu ağız ve diş sağlığı programlarına OECD standartlarına yaklaşacak düzeyde, yeterli ve izlenebilir kaynak ayrılmalı; Aile Diş Hekimliği yaygınlaştırılmalı. ADSM ve ADSH'lerin fiziki altyapı, nitelikli sarf malzeme, teknolojik cihaz ve personel ihtiyaçları eksiksiz karşılanmalı. Kamu ağız ve diş sağlığı hizmetlerine özgü işletme ve ek ödeme yönetmeliği hazırlanmalı; kurum içi teşvik ve ek ödeme dağıtım oranları hiçbir koşulda yüzde 36'nın altına düşmemeli. Hizmet planlamasında nitelikli tedavi, yeterli MHRS muayene süresi ve mesleki bağımsızlık esas alınmalı. Kamu diş hekimlerine emekliliğe yansıyan, güvenceli ve adil bir temel ücret sağlanmalı."

Kaynak: ANKA