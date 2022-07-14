Diş hekimi meslektaşını darbetti, o anlar kamerada

GAZİANTEP'te diş hekimi Atalay Gençel, meslektaşı Onur B. tarafından evinin önünde darbedilip yerde sürüklendi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yüzünde morluklar oluşan Gençel, "Meslektaşım tarafından darbedilmek üzücü. Şikayetçiyim" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Temmuz'da Atalay Gençel'in çalıştığı kliniğe gelen M.G.B., diş ağrısı şikayetiyle muayene oldu. Gençel, tetkikleri yapıp M.G.B'nin dişinin çekilmesi gerektiğini söyleyerek işlem yaptı. M.G.B. ise daha önce muayene olduğu ve dişini çekmediklerini ileri sürdüğü diş hekimi Onur B.'nin çalıştığı kliniğin sitesine girerek olumsuz yorumlarda bulundu. Yorumların ardından Onur B., çalıştığı kliniğe gelip Atalay Gençel'in tehdit etti. Dün akşam saatlerinde ise iş yerinden çıkıp Fatih Mahallesi'ndeki evine giden Gençel, burada Onur B.'nin saldırısına uğradı. Başından ve yüzünden yaralanan Gençel, hastaneye gidip tedavi oldu, ardından polise şikayette bulundu.

Gençel'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.