Gabonlu öğrencinin ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı! Bir şüpheli 3'üncü kez gözaltında

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni görüntüler üzerine ifadelerinde çelişki tespit edilen D.A., 3'üncü kez gözaltına alındı. Görüntülerde D.A.'nın otomobilden indirdiği Dina'nın peşinden gittiği görüldü.

Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) Filyos Çayı'nda 26 Mart'ta cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Dinabongho'nun ölümüyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen 3'ü yabancı, 8 kişi, farklı zamanlarda gözaltına alındı.

2 KEZ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden D.A.'nın serbest bırakılmasına Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Yeniden mahkemeye sevk edilen D.A., tekrar adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde D.A.'nın, otomobilden indirdiği Dina'nın peşinden gittiğinin görüldüğü belirtildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Daha önceki ifadelerinde Dina'yı bıraktıktan sonra eve gittiğini söyleyen D.A., ifadesindeki çelişki nedeniyle yeniden gözaltına alındı. D.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.