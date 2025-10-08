Haberler

Şehidin hatırası ikinci kez hedef alındı
Güncelleme:
Eskişehir'de, şehit Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca adına yaptırılan hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı ve şehidin fotoğrafı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülerek tahrip edildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri tarafından şehit fotoğrafı ve Türk bayrağı yenilendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma Uzman Çavuş Tarkan Karaca, düşen ikinci çığda kar altında kalarak şehit oldu. Şehit Karaca, bir gün sonra memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenin ardından toprağa verilirken, Sarıcakaya kara yolu üzerine de adına hayrat çeşmesi yaptırıldı. Çeşmeye şehit Karaca'nın fotoğrafının yanı sıra Türk bayrağı ve üzerinde 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' yazılı mermer konuldu.

ŞEHİDİN HAYRATI TAHRİP EDİLDİ

Hayrat çeşmesindeki Türk bayrağı ve şehit fotoğrafı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yerinden söküldü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çeşmedeki bayrak ve şehit fotoğrafını yeniledi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3 YIL ÖNCE DE TAHRİP EDİLMİŞTİ

Bu arada hayrat çeşmesi 2022 yılında da tahrip edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
