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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti

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DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti.

"PARTİ 'ÇATI' BÜNYESİNDE FARKLI BİR YOLA GİRİYOR"

Kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyuran Dalgın, partinin bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini söyledi. "Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor" diyen Dalgın, Genel Başkan Ali Babacan'a teşekkür etti.

Dalgın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Deva Partisi bir çatı bünyesinde farklı bir yola giriyor. Böylece, programına emek verdiğim, kurucularından olduğum, sayesinde çok kıymetli insanlarla tanıştığım ve dostlar kazandığım partim ile yollarımız ayrılıyor. Sayın Ali Babacan başta, son beş yılda reel/ sanal dünyada bir araya geldiğimiz, birlikte yol yürüdüğümüz, ülkemizin dört yanından tüm arkadaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum.

"KÖKLÜ DEĞİŞİM MAALESEF GERÇEKLEŞMEDİ"

Deva Partisi işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerimi, uzunca bir süredir, sözlü ve yazılı olarak, dar ve toplu ortamlarda dile getirdim. Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım.

"PARTİYİ KURARKEN AMAÇLADIĞIMIZ HEDEFLERİN BUGÜN DE ARKASINDAYIM"

Son süreçte de, karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım. Deva'nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız (1) vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak; (2) Türkiye'yi yönetme iddiasını/ ekibini ortaya koymak; ve (3) bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin bugün de arkasındayım. Türkiyemizin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı artan bir şevkle sürdüreceğim. Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre'nin dediği gibi: "Her dem yeniden doğarız/ Bizden kim usanası""

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti

DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, partisinden istifa etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSefa Altun:

MİLLETİN VEKİLLERİ FELAN DEGİL BUNLAR....PARA VEKİLLERİ....

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Haber Yorumlarıergun karamahmutoglu:

Bu istifa edenlerin mutlaka bir açığını buluyorlar...

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Haber YorumlarıAugustusMarcusAurelius:

Tek tek Akpartiye geçip anayasa değişikliğini referanduma gerek kalmadan meclisten geçirecekler işte o zaman kanepenize geçin 3 ihlas bir fatiha okuyun

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Siyasal İslam peşinde olanların yanına gidecektir

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