Depremzedelerin Hikayesi: Konteynerde Uzaktan Eğitimle Mezun Oldu

MALATYA'da 6 Şubat depremlerinin ardından kaldığı evi ağır hasar alan ve ailesiyle konteynerde yaşamaya başlayan Murat Engin (39), eğitim süresi boyunca geldiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 2007 yılında Harita ve Kadastro bölümünden mezun olup, 16 yıldır belediyede çalışan Engin, okul döneminde derslerine, konteynerde uzaktan eğitimle girdi. Engin, "Geçmişten kalan izinlerimi de biriktirerek, 4 senedir sadece okul için izin kullandım. Bundan sonraki hedefim, ' Malatya'yı daha çabuk nasıl ayağa kaldırabiliriz, nasıl düzenleyip planlayabiliriz, daha hızlı nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz?' olacak" dedi.

Malatya'da yaşayan Murat Engin, 2007 yılında Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümünden mezun oldu. Engin, mezun olduktan bir yıl sonra belediyenin harita biriminde çalışmaya başladı. 2020 yılında Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren Engin, 4 yıllık Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı. Pandemi döneminde okula başlayan Engin, ilk sınıfı uzaktan eğitimle bitirdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde, Murat Engin ve ailesinin Malatya'da kaldığı ev ağır hasar aldı. Ailesiyle konteynere yerleşen Engin, okuluna uzaktan eğitimle kaldığı konteynerde girdi. Yıllık izinlerini de 4 yıl boyunca eğitimi için kullanan Engin, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Yaşadığı süreci anlatan Engin, "16 senedir Malatya'da belediyede harita birimi personeliyim. Hayatta her zaman insanın ayağına fırsatlar gelmiyor. Gelen fırsatı değerlendirme ve gelecekte de hem belediyede yükselme hem de yıkılmış bir şehre katkı sağlamak adına tekrar planlı harita bölümünün yanında planlama bölümünde okumak istedim. Hamdolsun bitirdik. İlk depreme evde yakalandık. Binamız çökmediği için şanslı olanlardandık. Dışarı çıktık. İkinci depreme de dışarıda yakalandık. Yine hamdolsun sağdık, sağlıklıydık. Şu anda Malatya'da bir konteynerde yaşıyoruz. Ev bayağı hasar aldı zaten kiracıydım. Öyle bir evde oturmak akıl karı değildi. Evi boşalttık" ifadelerini kullandı.

'YILLIK İZNİMİ KULLANARAK HAFTADA 3 GÜN GELİYORDUM'

İlk eğitim döneminin pandemiyle başladığını belirten Engin, "Covid-19, 2019'da başlamıştı. Ben 2020'de üniversiteye başladım. Bunu bir fırsata çevirip sınava girdim ve kazandım. En yakın olan bölge Erciyes'ti. Hem eğitimi hem üniversitenin disiplinini araştırma yapıp bilerek bir tercih yaptım. Birinci sınıfın, birinci ve ikinci dönemleri uzaktan eğitimle geçti. İkinci sınıfta teorik derslerimiz yine uzaktan eğitimle olduğu için haftada bir gün izin alıp geliyordum. Üçüncü sınıfta beşinci dönemde tüm derslerimiz yüz yüze oldu. Yıllık iznimi kullanarak haftada 3 gün geliyordum. Altıncı dönem zaten deprem oldu. Yine uzaktan eğitimle devam ettik. Son seneye gelmeden önce, üstten de ders aldığım için yedi ve sekizinci dönemde sadece proje dersi bıraktım. Bunlara da haftada bir gün katılarak tamamladım" diye konuştu.

'KONTEYNERDE UZAKTAN EĞİTİMLE BAĞLANTI KURARAK DERSLERE KATILDIK'

Deprem döneminde eğitim sürecine değinen Murat Engin, "Deprem süresince üniversiteye uzaktan eğitimle katılıyorduk. Bu süreçte bir dönem gelmedik. Konteynerde uzaktan eğitimle bağlantı kurarak derslere katıldık. Okul, haftada bir gün olduğu ve 15 yıllık personel olduğum için yılda bir ay iznim oluyordu. Geçmişten kalan izinlerimi de biriktirerek 4 senedir sadece okul için izin kullandım. Bir gün dahi bir yere gitmedim. Tatile veya başka bir gezmek için bir izin kullanmadım. Hepsini okulu bitirme adına okula sakladım. 4 sene boyunca yıllık izinlerimin tamamını üniversiteye gelip gitmek için kullandım. 4 senede okulu bitirdim. Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama bölümünden mezun oldum. Öncelikle katkı sağlayacaksam 16 senedir emek verdiğim kurumumda devam etmek isterim. Bundan sonraki hedefim, 'Malatya'yı daha çabuk nasıl ayağa kaldırabiliriz, nasıl düzenleyip planlayabiliriz, daha hızlı nasıl yaşanabilir hale getirebiliriz?' olacak. Hedeflerim bunlara iyi çalışmak ve bir şeyler başarmak olacak" dedi.

'FIRSAT VARSA ZAMANINDA OKUMALARINI TAVSİYE EDERİM'

Fırsatı olan herkese zamanında okumalarını tavsiye eden Engin, "Okumanın yaşı yoktur derler ama her şey zamanında daha güzeldir. Fırsat varsa zamanında okumalarını tavsiye ederim. Ama hiçbir zaman da okumaktan vazgeçmesinler. 39 yaşındayım. İlk üniversitem, Harran Üniversitesi, Harita ve Kadastro Bölümü 2007 mezunuyum. 17 yıl aradan sonra Erciyes'te ikinci mezuniyetim oldu. Ben 39 yaşıma rağmen ikinci üniversitemi bitirmiş bulunuyorum. İkinci üniversitem Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü, 2023-2024 yılı mezunuyum ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.