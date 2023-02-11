Depremden umut haberleri gelmeye devam ediyor

Yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen depremlerde enkaz altından hala umut haberleri gelmeye devam ediyor. 138. saatte enkazdan çıkarılan yaşlı adam herkese el sallayıp kendisini kurtaran askerin elini öperken, 6. günün sonunda 11 yaşındaki Nehir'in ilk isteği, "Su" oldu. 5 yaşındaki Şengül ise, kendisini kurtaran ekibe ilk önce öpücük attı, ardından, "Bir sürü sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Bir kız çocuğunu enkazdan çıkarak Azerbaycanlı ekip ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini geçti. Depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını fedakarca sürdürürken, enkazdan çıkarılan her bir can, umutları artırıyor.

7 AYLIK HAMZA BEBEK, 140. SAATTE KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Kışla Saray Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yıkılan bir apartmanın enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin 140 saat sonra enkazdan kurtarmayı başardığı 7 aylık Hamza bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KENDİSİNİ KURTARAN ASKERİN ELİNİ ÖPTÜ

Kahramanmaraş'ın Azerbaycan Bulvarı'nda Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Sena Nano (67) ile Abdulkerim Nano (67) çifti 138 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Yaşlı çift ekiplerin 8 saat çalışması sonrası kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan Abdulkerim Nano enkazdan çıkarıldıktan sonra sevinçle ellerini salladı. Nano, kendisini kurtaran askerin elini öptü. Yaralılar kendilerini bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TAŞHAN AİLESİ 138. SAATTE KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından yıkılan Kiraz Apartmanı'nda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkazdan ses alınması üzerine çalışmaları yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışması sonucu baba Celal, eşi Yasemin ve oğulları Ensar Taşhan, depremden 138 saat sonra sağ çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Arama kurtarma ekipleri, ailenin sağ çıkmasını birbirlerine sarılarak kutlarken ailenin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

İKİ MEHMET DE ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay'da itfaiye erleri, depremin 137'nci saatinde enkaz altında kalan 2 kişiye ulaştı. Antakya'da birbirine yaklaşık 20 metre uzaklıkta bulunan iki binanın enkazında çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, 57 yaşındaki Mehmet Sözer'i ve onunla aynı ismi taşıyan 6 yaşındaki çocuğu, yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından yıkıntıların arasından kurtardı.

"KORKMA BABA BURADAYIZ"

137 saat sonra kurtarılan Sözer, tekbirler eşliğinde ambulansa götürüldü. Sözer'in yakınları da bir an olsun bölgeden ayrılmadı. Mehmet Sözer'in ambulansa götürüldüğü sırada gülümsediği görüldü. Oğlu Sözer'i, "Korkma baba buradayız. Hepimiz buradayız. Sen yorulma" diyerek teskin etmeye çalıştı. Büyük mutluluk yaşayan ekipler ve vatandaşlar da birbirlerine sarıldı.

AZERBAYCANLI EKİP GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kahramanmaraş'taki evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan bir kız çocuğu, depremden 127 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan Azerbaycanlı ekip, tekbir getirerek gözyaşlarını tutamadı.

KÜÇÜK NEHİR ÖNCE SU İSTEDİ

Kahramanmaraş 12 Şubat Mahallesi'nde jandarma ve AFAD'ın ses dinlemesi sonrasında Kültürkent Sitesi'nde hayat belirtisi tespit edildi. Bunun üzerine ekipler ilk olarak 11 yaşındaki Nehir'i 132. saatte sağ olarak çıkardı. Anne Şule ve baba Derviş Narlı da bir saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Bilinci açık olan ve kendisine ulaşıldığında su isteyen küçük kız ambulansa bindirilirken, ismini soran ekiplere Nehir Narlı cevabını verdi. Küçük kız ve daha sonra anne babası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BİR SÜRÜ SARI KOLA İSTİYORUM"

Kahramanmaraş'ta depremin 132. saatinde kurtarılan Şengül ve babası umut oldu. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sedyeye alınan Şengül'e ne istediği soruldu. Kendisini kurtaran ekibe öpücük atan Şengül, "Bir sürü kola istiyorum. Sarı kola istiyorum. Uçakta içeceğim" dedi. Ardından Şengül hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE ANNESİ, SONRA İREM ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay'ın Belen ilçesinde, yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem, depremin 132'nci saatinde sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor. Ekipler, Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem'in sağ olduğunu belirledi. Konya AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İrem'e ulaşarak, depremden 132 saat sonra enkazdan kurtardı. İrem'in annesi Halime isimli kadının ise depremin ilk günü sağ kurtarıldığı öğrenildi.

ALİYE, 132. SAATTE UMUT OLDU

Antakya Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı. Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.

133 SAAT KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yıkılan binanın enkazında çalışma yaptı. Yaşam koridoru oluşturan ekipler, Muhammet'i tespit edip, görüşerek fener ışığını nerede gördüğünü eliyle işaret etmesini istedi. Enkaz altındaki çocuk, sıkıştığı yerden elini çıkarıp, yerini gösterdi. Ekiplerin çalışması sonucu Muhammet, 133 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Küçük çocuk, ambulansla hastaneye götürüldü.