Depremde ölen Şeyma'nın yakınlarını arayıp, '2 taksiti ödemedi' diyerek, dolandırmak istediler

HATAY'da deprem felaketinde hayatını kaybeden öğretmen Şeyma İyiol'un (27) ailesine telefonla ulaşan kişiler, kızlarının borcu olduğunu, 2 taksiti ödemediği belirtip, icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Şeyma'nın avukat ablası Ceylan İyiol (32), konuyu araştırınca benzer yöntemle depremde yakınını kaybeden birçok kişinin dolandırıldığını öğrendi. Suç duyurusunda bulunan İyiol, "Bu dolandırıcılar, çok iyi hazırlanmışlar. Depremde ölenlerin bilgilerini internet sitelerinden buluyorlar. Nerede defnedildiklerini bile söylüyorlar" dedi.

İskenderun ilçesi Alparslan Ortaokulu'nda rehber öğretmenlik yapan Şeyma İyiol'un oturduğu bina da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalarak hayatını kaybeden İyiol'un cenazesi, 2 gün sonra çıkartılarak memleketi Denizli'ye getirilip, toprağa verildi. Şeyma'nın babası Hayati İyiol (60) evladının acısını yaşarken; iddiaya göre 3 Nisan'da telefon ile arayıp, kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi, kızının alışveriş nedeniyle borcu olduğunu, ödemediği için de icra işlemi başlatacaklarını söyledi. Baba İyiol da büyük kızının avukat olduğunu belirtip, konuyu Ceylan İyiol'a anlatmalarını istedi. Telefondaki kişi, bu kez Ceylan İyiol'u arayıp, Şeyma'nın kredi kartıyla toplamda 16 bin 528 TL'lik alışveriş yaptığını, şubat ve mart taksitlerini ödemediği için icra işlemi başlatılacağını belirtti.

Kendilerinin dolandırılmadığını ancak çok sayıda kişinin bu yöntem ile tuzağa düştüğünü öğrendiklerini belirten İyiol, "Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bu tür dolandırıcılara kanmasınlar, iyice araştırsınlar. Doğrudan ödeme yapmasınlar, hesap hareketlerini kontrol etsinler" diye konuştu.