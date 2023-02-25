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Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

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Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden Kibar Feyzo, Ezo Gelin, Kaçak, Asi gibi birçok film ve dizinin çekildiği Reyhanlı'nın Kavalcık (Harran) Mahallesi'ndeki tarihi konak da depremde hasar gördü. Hatay Valiliği tarafından müzeye dönüştürülmesi için başlatılan restorasyon çalışmalarının devam ettiği konağın son hali havadan da görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve artçılarının hala devam ettiği deprem felaketi birçok tarihi yapıyı da vurdu. 60 yıldan fazladır ayakta duran ve ilçenin önemli turistik yerlerden olan tarihi konak, depremde hasar aldı.

Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

DUVARLARI YIKILDI, ÇATISI ZARAR GÖRDÜ

Deprem nedeniyle çalışmaların durduğu konağın duvarları yıkıldı, çatısı zarar gördü. Cam kenarlarında ve havuzun yanında ise dökülmeler olduğu görüldü.

Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

SİNEMA MÜZESİ HALİNE GETİRİLECEKTİ

1978 yılında çekilen başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi oyuncuların rol aldığı Kibar Feyzo filminde kurgusal karakter Maho Ağa'nın evi olarak üne kavuşan Fatih Aliye Müderris Konağı'nın Hatay Valiliği tarafından sinema müzesi haline getirilmesi için bir süredir restorasyon çalışmaları yapılıyordu.

İşte tarihin konağın son hali;

Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak da depremde hasar aldı

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Harran Yerel Güncel Haberler

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