Depremde 160 saat geride kaldı! Mucize haberleri peş peşe geliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 7 yaşındaki Mustafa'yla Gaziantep'te 62 yaşındaki Nazife Yılmaz, depremin 163. saatinde kurtularak büyük bir mucizeye imza attı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde bugüne kadar binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, çok sayıda bina yerle bir oldu.

UMUTLAR TÜKENMİYOR

Depremin ilk anından bu yana enkazların başında canla başla çalışan arama kurtarma ekiplerinden mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Enkazdan sağ olarak çıkarılan her kişi, umudu artırıyor.

KÜÇÜK MUSTAFA, 163 SAAT SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş'ta bir bina enkazında çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri, depremden 163 saat sonra Mustafa'ya ulaşmayı başardı. Alkışlar ve tekbirlerle enkazdan çıkarılan Mustafa, sağlık ekiplerine teslim edildi.

163. SAATTE GELEN MUCİZE

Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı askerleri, Zonguldak madencileri ile Bursa itfaiyesi ekipleri, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Bahçelievler Mahallesi Dedekorkut Caddesi CCK Apartmanı'nın enkazından 62 yaşındaki Nazife Yılmaz'ı 163 saat sonra kurtardı. Enkazdan çıkarılan Yılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAATLER SONRA ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri depremin 7'nci gününde Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Olgan Apartmanı'nda saat 16.00'da yaşam belirtisi alınması üzerine kurtarma çalışması başlattı. 5 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 kişilik Polat ailesinden baba 45 yaşındaki Cengiz Polat'tan ses alınması üzerine Antalya Büyükşehir İtfaiye erleri bir yaşam tüneli oluşturarak, ilk olarak baba Cengiz Polat'a ulaştı. Yaralı vatandaşla bilincini açık tutmak için sürekli konuşan Antalya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri 5 saatlik titiz bir çalışmanın ardından baba Cengiz Polat'ı canlı olarak enkazdan çıkardı.

ENKAZDAN GELEN SES HAREKETE GEÇİRDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi'nde depremde yıkılan 5 katlı Hacı Alioğlu Apartmanı'nın enkazında görev yapan İspanyol ERICAM, İsviçreli REDOG arama kurtarma ekipleri, GEA, jandarma, özel harekat polisleri, dağcılar ve öğretmenler ile Mardin ve Kocaeli'den gelen gönüllüler, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.

ÇABALAR SONUÇ VERDİ

Kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu depremin 162. saatinde 50 yaşındaki Güler Ağrıtmış, enkaz altından sağ çıkarıldı. Ağrıtmış, enkaz üzerinde oluşturulan koridorda ekipler tarafından sedyeyle taşınarak ambulansa alındı. Sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.

KENDİ İMKANLARIYLA ENKAZDAN ÇIKMIŞ

Ekipler, Ağrıtmış'ın kızları Esma Gül ve Gizem ile eşi Niyazi Ağrıtmış'ın da kurtarılması için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarılan kadının oğlu Barış Ağrıtmış'ın ise depremden hemen sonra kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı öğrenildi.

16 YAŞINDAKİ AYŞE KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor. Depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, enkaz altında sağ olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan Ayşe, tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim edildi.