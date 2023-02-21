3 büyük depremin ardından bölge beşik gibi sallanıyor! 6 Şubat'tan bu yana 7 bin 242 artçı sarsıntı meydana geldi

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Tatar, Hatay'ın Defne ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin, bağımsız deprem olduğunu belirtti.

"TOPLAM ARTÇI DEPREM SAYISI 7 BİN 242"

Bölgede 3 büyük depremin ardından binlerce artçı sarsıntının yaşandığını söyleyen, "Bu deprem Antakya'nın güneyinde bizim 'Antakya fayı' diye adlandırdığımız faydan kaynaklanan bir deprem. Büyüklüğü 6.4. Bu büyüklükteki ana depremden sonra ise en büyüğü 5.8 olmak üzere şu ana kadar Hatay merkezli 116 deprem meydana geldi. 3 depremi dikkate aldığımızda şu ana kadar meydana gelen toplam artçı deprem sayısı 7 bin 242. Bu artçı sarsıntıların 41 tanesi 5 ile 6 arası büyüklükte, 450 tanesi ise 4 ile 5 arası büyüklükte." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ HASARLI BİNALARDAN UZAK DURMALI"

Artçı sarsıntıların hasarlı binada yıkıma neden olabileceğine işaret eden Tatar, "Vatandaşlarımız bu tip binalardan uzak durmalı. Bunun yanı sıra dünkü depremden sonra bu tip ikinci afet risklerini gördük. Kimi yerleşim alanlarında kaya düşmesi ve heyelan gibi sahadan gelen bilgiler var. Kaya düşmesi ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde daha dikkatli olunmasını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Son 16 günde yaşadığımız depremler sonrasında bir tsunami uyarısı da yaptık. Bu son derece rutin bir uyarı. Kıyıdan 100 kilometre içeride karada meydana gelen belli büyüklükteki depremlerde bu uyarıyı yapmak zorundayız. Dün yaklaşık 2 saate yakın bir süre bu uyarı açık kaldı; ancak böyle bir riskin olmadığı ortaya çıkınca bu uyarıyı kaldırmış olduk." dedi. Orhan Tatar, depremlerin hiçbir hatayı affetmediğini ve herkesin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini de vurguladı.