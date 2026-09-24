Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttu

Bit pazarından 730 liraya aldı! Gerçek değerini öğrenince küçük dilini yuttuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brooklyn'deki bir bit pazarından yalnızca 15 dolara alınan kolyenin, ünlü heykeltıraş Alexander Calder'ın eseri olduğu ortaya çıktı. Yıllarca gerçek değeri bilinmeden kullanılan kolye, daha sonra düzenlenen müzayedede 267 bin 750 dolara satıldı.
- Philadelphia'da yaşayan Norma Ifill, Brooklyn'deki bir bit pazarından 15 dolara satın aldığı kolyenin Alexander Calder tarafından yapıldığını öğrendi.
- Kolyenin, Calder'ın yaklaşık 1940 yılında gümüş tel ve kordondan ürettiği, uzun süredir kayıp olan "İsimsiz (Kolye)" adlı orijinal çalışması olduğu doğrulandı.
- Christie's müzayede evinin New York'taki "Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat" satışında 200 bin ile 300 bin dolar arasında değer biçilen kolye, alıcı komisyonuyla birlikte 267 bin 750 dolara satıldı.
Philadelphia'da yaşayan Norma Ifill'in Brooklyn'deki bir bit pazarından yalnızca görünüşünü beğenerek satın aldığı kolyenin gerçek değeri yıllar sonra ortaya çıktı. Ifill'in 15 dolar ödeyerek aldığı kolyenin, 20. yüzyılın önemli sanatçılarından Alexander Calder tarafından yapılan bir eser olduğu belirlendi.
GERÇEK DEĞERİ TESADÜFEN ORTAYA ÇIKTI
Ifill, gerçek değerinden habersiz olduğu kolyeyi uzun süre kişisel aksesuarı olarak kullandı. Kolyenin hikâyesi, Philadelphia Sanat Müzesi'nde düzenlenen Alexander Calder mücevher sergisini ziyaret etmesiyle değişti.
Yapılan incelemeler sonucunda kolyenin, Calder'ın yaklaşık 1940 yılında gümüş tel ve kordondan ürettiği, uzun süredir kayıp olan "İsimsiz (Kolye)" adlı orijinal çalışması olduğu doğrulandı.
15 DOLARDAN 267 BİN 750 DOLARA
Eser daha sonra Christie’s müzayede evinin New York'taki "Savaş Sonrası ve Çağdaş Sanat" satışına dahil edildi. 200 bin ile 300 bin dolar arasında değer biçilen kolye, açık artırmada alıcı komisyonuyla birlikte 267 bin 750 dolara satıldı. Böylece bit pazarından yalnızca 15 dolara (yaklaşık 730 TL) alınan kolye, yaklaşık 13 milyon liralık bir değere ulaştı. Kolyenin, bir koleksiyoner adına hareket eden galeri veya tüccar tarafından satın alındığı bildirildi.