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Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp'ta hırsızlık iddiasıyla G.E. adliyeye getirildi

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Kozinoğlu soruşturmasında Adli Tıp'ta hırsızlık iddiasıyla G.E. adliyeye getirildi
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Kozinoğlu soruşturmasında, ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp'ta hırsızlık yaptığı iddia edilen ve tutuklu bulunan G.E. ifade için Silivri Adliyesi'ne getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği öğrenildi.

ESKİ MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen G.E., ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan G.E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesi'ne getirildi. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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