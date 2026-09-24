Kış aylarının vazgeçilmezinde hasat başladı! Fiyatı servet değerinde

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, vatandaşların önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane ağaçlardan toplanmaya başlandı. Hasadı yapılan kestaneler, ilçede kurulan halk pazarında satışa sunuldu. Pazarda kestanenin kilogramı 400 liradan satılıyor.

GAL ARISI REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

Üreticiler, bu yıl kestane rekoltesinin gal arısı nedeniyle düştüğünü söyledi. Kestane gal arısı, ağacın tomurcuklarına yumurta bırakıyor.

Zararlının yıllık filizlerde oluşturduğu galler, ağacın gelişimini ve çiçeklenmesini engelliyor. Bu durum hem meyve verimini düşürüyor hem de zamanla ağaçların kurumasına yol açıyor. Türkiye'de ilk kez 2014'te Yalova ve Bursa'da görülen bu zararlı böcek, Kastamonu ormanlarında ilk olarak 2021'de Cide'de tespit edildi.

KESTANE BALINDA DA BÜYÜK KAYIP

Gal arısının etkisi kestane balı üretimine de yansıdı. Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği'nin verilerine göre, coğrafi işaretli Kastamonu kestane balının üretimi 2021'den bu yana sürekli düştü. Yıllık yaklaşık 500 ton olan üretimin bu yıl 100 ton civarında kalması bekleniyor. Kovan başına verim de 10-15 kilogramdan 2-3 kilograma geriledi.

GAL ARISINA KARŞI MÜCADELE

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, gal arısına karşı biyolojik mücadele yürütüyor. Bu kapsamda, gal arısıyla beslenen Torymus sinensis adlı faydalı böcek, Cide'de kurulan laboratuvarda üretilerek doğaya salınıyor.

Salımlar, aralarında İnebolu'nun da bulunduğu kıyı ilçelerinde yapılıyor. Zararlıya karşı ayrıca sarı yapışkan tuzaklar da kullanılıyor. Uzmanlar, biyolojik mücadelenin sonuç vermesinin 7-10 yıl sürebileceğini belirtiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı