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Deprem Fırtınası Sonrası İzmir'de Yapı Güvenliği Konuşuldu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ege Denizi'ndeki depremler üzerine yaptığı açıklamada, İzmir'deki binaların %60-70'inin depreme dayanıklı olmadığını belirtti. İç Mimarlar Odası tarafından düzenlenen panelde, deprem sonrası gereklilikler ve yapı güvenliği ele alındı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasından dolayı tekrar hepimiz bir şeyleri hatırlıyor ve konuşuyoruz. Birçok açıdan tek başına konuşmanın yetmediği ve harekete geçmemiz gerektiği noktasında bir süreç de yaşıyoruz." dedi.

İç Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda, "Depremde iç mimarinin rolü: yasal genişleme unsurları" paneli gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü İç Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Burcu Yazgan'ın yaptığı panelde bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'de mevcut konutların yüzde 60 ile 70 arasındakilerin depreme dayanıklı olmadığını söyledi.

İmar barışı çıktığında İzmir'de yaklaşık 650-700 bin civarında bir başvuru olduğunu aktaran Dağ, "İzmir'de bu anlamda yapmamız gereken çok iş var ve o zaman da şunu özellikle ifade etmiştim. Belki yıllardır yapılmayan, yapılamayan, yapılmak istenmeyen veya sürekli halının altına süpürülen işleri 5 yılda tamamlamamız çok mümkün olmayacak ama bir yerinden başlamamız lazım. Bir yerinden adım atmamız lazım. 25 yıldır bu ülkede bu şehirde her 5 yılda 5 bin konut dönüştürülebilmiş olsaydı 25 yılda 125 bin konut dönüştürülmüş olurdu zaten." diye konuştu.

İç mimarların depremde biraz daha bu işin az sorumlu tarafında kaldığına dikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

"Ege Bölgesi'nde, Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınasından dolayı tekrar hepimiz bir şeyleri hatırlıyor ve konuşuyoruz. Birçok açıdan tek başına konuşmanın yetmediği ve harekete geçmemiz gerektiği noktasında bir süreç de yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ne yapar? Yerel yönetimler ne yapar? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ marifetiyle dirençli binalar oluşturdu. Depremden sonra da 5 bin küsur bina oluşturuldu İzmir'de. Bunun dışında da birçok ilçemizde TOKİ marifetiyle de binalar yapıldı."

Panelde İç Mimar Hürana Güngör, depremlere ilişkin sunum yaptı.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ile İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Cengiz Topal da katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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