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Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran selde 15 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ederken, suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan evlerin ve araçların görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde büyük yıkım yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel suları vurdu.

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Günlerdir devam eden yağışların etkisini artırmasıyla sel sularının altında kalan iki şehirde 15 kişi hayatını kaybederken, akıntıya kapılarak kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü.

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan çamur yığıntısı, ekipler tarafından temizlenirken, çamurlar taşan Karakoyun Deresi'ne tahliye amaçlı açılan bazı giderlerden akıtılıyor.

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Selin tahrip ettiği evlerin giriş ve bodrum katındaki dairelerdeki durum, zarar gördüğü ortaya çıkan araçlar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Şanlıurfa Adıyaman Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Erol Birol :

simdi Avrupa bizi daha çok kıskanacak su halimize bak

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Erol Birol :

uçtu vergiler Dengiz kardeş

Cevap Yaz04Yayından Kaldır
Dengiz Elm:

Şanlıurfa da altyapı yok mu? Vergiler nerede?

Cevap Yaz1851Yayından Kaldır
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