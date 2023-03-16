Deprem bölgesindeki sel felaketinin boyutu suların çekilmesiyle gözler önüne serildi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkım yaşattığı Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran selde 15 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ederken, suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan evlerin ve araçların görüntüsü felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremde büyük yıkım yaşanan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bu kez sel suları vurdu.

15 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ ARANIYOR

Günlerdir devam eden yağışların etkisini artırmasıyla sel sularının altında kalan iki şehirde 15 kişi hayatını kaybederken, akıntıya kapılarak kaybolan 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KARAKOYUN DERESİ BÖLGESİNDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Selden etkilenen Şanlıurfa'da temizlik çalışmaları devam ederken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AFAD, karayolları, jandarma ve polis ekipleri, dün geceden bu yana taşan Karakoyun deresi bölgesinde çalışma yürüttü.

ÇAMUR YIĞINTISI EKİPLERCE TEMİZLENDİ

Suların tamamen çekilmesiyle ortaya çıkan çamur yığıntısı, ekipler tarafından temizlenirken, çamurlar taşan Karakoyun Deresi'ne tahliye amaçlı açılan bazı giderlerden akıtılıyor.

EVLERDEKİ DURUM FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Selin tahrip ettiği evlerin giriş ve bodrum katındaki dairelerdeki durum, zarar gördüğü ortaya çıkan araçlar felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.