Deprem Bölgesinde Yerinde Dönüşüm Projesi Başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm' projesinde başvuru sayısının 92 bin 764'e ulaştığını belirterek, "'İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin, "Yerinde Dönüşümde sayı 92 bin 764'te. Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay'a bakalım, orada 36 bin kişi ev için müracaat etmiş, 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse. İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız. Yıkıma uğramış şehirlerin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise 'Yerinde Dönüşüm' projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı; ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, fahiş kira ile ilgili soru üzerine de, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arz edilmesi. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabii bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.