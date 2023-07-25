Deprem Bölgesinde Yerinde Dönüşüm Projesi Başlıyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm' projesinde başvuru sayısının 92 bin 764'e ulaştığını belirtti. İnşaat faaliyetlerine başlanacak olan projenin ilk temeli Malatya'da atılacak.
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde başlattıkları 'Yerinde Dönüşüm' projesinde başvuru sayısının 92 bin 764'e ulaştığını belirterek, "'İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özhaseki, deprem bölgesinde başlatılan 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin, "Yerinde Dönüşümde sayı 92 bin 764'te. Telefonumdaki uygulamadan hangi ilde ne kadar başvuru yapıldığını anlık olarak takip ediyorum. Hatay'a bakalım, orada 36 bin kişi ev için müracaat etmiş, 5 bin de ticari olarak, 41 bin neredeyse. İnşaatlara başlıyoruz. Cumartesi günü bu projemize dair ilk temelimizi Malatya'da atacağız. Yıkıma uğramış şehirlerin merkezlerini, tarihi dokusuna uygun olarak inşa edeceğiz. Meydanın dışındaki güvenli yerlerde ise 'Yerinde Dönüşüm' projemizle vatandaşlarımız; her bir safhasını Bakanlığımızın kontrol edeceği süreçle kendi konutlarını, iş yerlerini inşa edecekler. Bu zamana kadar rezerv alanlarda işe başlandı; ama şehir merkezlerinde zemin etütleri yapılmakta olduğu için herhangi bir inşa faaliyeti başlamamıştı. Artık şehir merkezlerimizdeki zemin etüdü yapılan yerlerde ilk kazmayı vurarak 'bismillah' diyoruz. Şehir merkezlerini canlandıracağız, yerel sektörü ki en az 140 alt sektör var, hepsini harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.'ULUSLARARASI CAMİADAN DESTEK VERMEK İSTEYENLER VAR'Özhaseki, "Şehir merkezlerinde yapılaşma olacak mı?" sorusu üzerine, "Şehir merkezlerinde projeler var, çalıştırdım ben. Projelerimiz hazır. Güvenli olan, merkeze yakın yerlerde yöresel mimari dokunun korunduğu inşa faaliyetlerine başlayacağız. Mimari tasarımlara örnek oluşturması adına örnek binalar, konutlar inşa edeceğiz. Hatay'da da merkezde yapılaşmaya biz başlıyoruz. En fazla 5 katlı olacak, zemin + 4 katı geçmeyecek. Kahramanmaraş'ta Azerbaycanlı kardeşlerimiz afetzede kardeşlerimize konut yapmak için yer göstermemizi istediler. Onların inşa faaliyetleri için yerimizi hazırladık" dedi.Özhaseki, "Azerbaycan'dan başka ülkeler var mı?" sorusuna, "Uluslararası camiadan yardım ve destek vermek isteyenler var. Afet zamanında da arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları için gelmişlerdi. Yine Suudlar da depremzede kardeşlerimiz için konut inşa etmek istiyorlar. Onun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yine Özbekistanlı kardeşlerimiz de depremzede kardeşlerimiz için 400 konut yapmak istiyorlar. Bu konuda da çalışmamızı yürütüyoruz" diye konuştu.'İSTANBUL İÇİN 1 AY SONRA YOL HARİTASI BELLİ OLUR'Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil 39 ilçe belediyesi ile bakanlıkta toplantı yapılacağını belirterek, "Bu çalışma 1-2 ay gider. 1-2 ay içerisinde İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl yapacağımızı netleştirmiş oluruz. Onları dinlemeden biz kendi düşündüğümüzü yaparsak daha sonra 'mırın kırınlar' çıkıyor. İnşallah katkı sağlayabilirler, hepsini davet ettik. Fikirlerini alacağız, yol haritasını belirleyeceğiz. Deprem üzerinden siyaset olmaz, deprem üzerinden herhangi bir şekilde siyasi çıkar elde edilmez. Tahmin ediyorum 1 ay sonra yol haritası belli olur. Şimdi çalışma grupları çalışıyorlar Bakanlıkta. Dediğim gibi 39 ilçe de var, İstanbul Büyükşehir de var, AFAD da var, İstanbul Valiliği de var, hepsiyle çalışmamızı birlikte yürüteceğiz. Orada çatı kuruluş biziz. Burada yol haritası çıkarmaya uğraşacağız, 3-4 hafta sürecek, ondan sonra netleşecek" ifadelerini kullandı.'KİRADA TEK YOL FAZLA KONUT'
Özhaseki, fahiş kira ile ilgili soru üzerine de, "Kiraların düşmesinin tek yolu var; fazla konut arz edilmesi. Eğer arz talep dengesinde talep lehine bir dengesizlik varsa orada fiyatı tutmada zorlanırsınız. Tabii bunun yanında fırsatçılar var. Devletimiz gerekli düzenlemeleri yaptı, yapıyor. Biz arzı artıracak ve arz talep dengesini sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.