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Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı'nın ölüm nedeni belli oldu

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Denizli'de evin önünde oyun oynarken kaybolan ve 2 gün sonra Aksu Deresi'nde cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen'in ön otopsi raporu çıktı. Raporda suda boğulma dışında bir bulgu yer almadı.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde yaşayan Gülizar-İsmail Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, önceki gün aynı isimdeki anneannesiyle birlikte komşularına misafirliğe gitti. Öğle saatlerinde kapının önüne oyun oynamak için çıkan Nazlı Şeşen, ortadan kayboldu. Şeşen'i bulamayan ailesinin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı'nın ölüm nedeni belli oldu

EN SON DEMİR YOLUNDA YÜRÜRKEN GÖRÜLDÜ

Araştırmada bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, Nazlı Şeşen'in en son evinden çıkıp, evlerinin önündeki demir yolunda yürüdüğü, ardından kaybolduğu saptandı. Kamera görüntülerinde Şeşen'in, demir yolunda yürürken Aksu Deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girip arama yaptı. Bu sırada dere kenarında, Nazlı Şeşen'e ait terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu Deresi'ni besleyen Akbaş Barajı'nda kapaklar kapatıldı. Arama çalışmaları havadan ve karadan 2 gün boyunca devam etti.

Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı'nın ölüm nedeni belli oldu

"MİSAFİRLİKTEYDİK, NAZLI'DA YANIMDAYDI"

Nazlı'nın nasıl kaybolduğunu anlatan anneannesi Nazlı Akça, "Bizler misafirlikte otuyorduk Nazlı'da yanımda oturuyordu. Dışarıya oynamak için çıktı. Gelmeyince oğlumu gönderdim bakmaya. Oğlum geri geldi, 'Anne dışarıda Nazlı yok' dedi. Ben de eve geldiğini düşünüp eve bakmaya geldim. Aşağıya dereye indiğini bilmiyordum. Çocuğumuz bulamadık. Herkes aşağıya dereye bakmaya gitti. Orada Nazlı'nın terliğini buldular." ifadelerini kullandı.

ACI HABER GELDİ

Nazlı Şeşen'in, dün saat 15.30 sıralarında cansız bedeni bulundu. Küçük kızın cesedi, kaybolduğu yere 5 kilometre mesafedeki Aksu Deresi'nde dalgıçlar tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı'nın ölüm nedeni belli olduAnnesi Gülizar Karabiber (solda), anneannesi Nazlı Akça (sağda)

ÖLÜM NEDENİ: SUDA BOĞULMA

Edinilen bilgiye göre, kız çocuğunun ön otopsi raporunda suda boğulma dışında bir bulgu yer almadı. Kız çocuğunun cenazesi bugün teslim alınıp öğle namazına müteakip Kocabaş Mahallesi'ne defnedilecek.

Derede cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Nazlı'nın ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

misafirlikte yanımda diyosun evladın yanından nasıl dereye kadar gitti gidene kadar farketmedin bakınmadın evladına Allah sabır versin ne diyeyim

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