Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Milletvekili Aslıhan Bozatemur Evlendi

Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Milletvekili Aslıhan Bozatemur Evlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ve Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, Gölbaşı'nda düzenlenen törenle evlendi. Törende, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi de çiftin evliliğinin önemine vurgu yaptı.

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Erdal Akdağ ile Avusturya Viyana Eyalet Milletvekili Aslıhan Bozatemur, hayatlarını birleştirdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törene, yargı ve güvenlik bürokrasisinden çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, törendeki konuşmasında, önemli görevlerde bulunan iki ismin evliliğinin hem Türkiye hem de Avusturya'daki Türk toplumu açısından anlamlı olduğunu belirtti.

Erdal Akdağ ve Aslıhan Bozatemur çifti de bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.

Çift, hayatlarının bu en anlamlı gününü dostları ve sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz

İran, üç ülkeyi açıkça uyardı: İsrail'e yardım ederseniz vururuz
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
Cinnet getiren otobüs şoförü eşini tabancayla vurup intihar etti

Cinnet gecesi! Otobüs şoförü eşini öldürüp aynı silahla intihar etti
Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı

Ülkesinden çıkamıyor! Inter'in forveti savaşın ortasında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.