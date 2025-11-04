Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İSEDAK'ın "Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünya ticaretindeki toplam payımızın yüzde 11 seviyesinde kalması, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda İİT içi ticaret oranının yeniden yüzde 20'nin üzerine çıkması sevindirici olmakla birlikte, hedeflerimize ulaşmak için daha kararlı adımlar atmamız gerektiği de açıktır." dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'ndeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 41. Toplantısı'nın "Bakanlar Toplantısı Kapanış Oturumu"na başkanlık yapan Yılmaz, konuşmasında verimli istişarelerin ardından toplantıyı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Yılmaz, İSEDAK çatısı altında bir araya gelerek, İslam dünyasının refahı ve huzuru için nasıl daha etkin adımlar atılabileceğini, karşılaşılan sınamaların nasıl fırsata dönüştürebileceğini samimi bir şekilde istişare ettiklerini belirtti.

Organizasyon kapsamında çok sayıda oturum ve iş forumu gibi yan etkinliklerin gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi" ana başlığının yanı sıra istihdamın teşvik edilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi gibi pek çok başlıkta kıymetli değerlendirme ve önerilerin paylaşıldığını aktardı.

Toplamda 16 ülke ile 6 İİT kuruluşunun katılımıyla 30'dan fazla ikili görüşmenin gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "41'inci İSEDAK'ta katkılarınızla sergilenen bu birlik ve kardeşlik ruhu, hem aramızdaki muhabbeti hem de ülkelerimiz arasındaki işbirliği imkanlarını daha da güçlendirmiştir. Temennimiz, burada ortaya konan ortak iradenin, kalıcı projelere, somut kazanımlara ve daha adil bir küresel düzen inkişafına katkı sunmasıdır. Toplantı kapsamında yapılan istişareler ile alınan kararların, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu yılki Bakanlar Oturumu'nda, "İİT Üyesi Ülkelerde İhracat Stratejilerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi" konusuna odaklandıklarına işaret etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin sahip oldukları insan kaynağı, doğal zenginlikler ve stratejik konuma rağmen, küresel ticaret sisteminde hala hak ettikleri paya ulaşamadığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dünya ticaretindeki toplam payımızın yüzde 11 seviyesinde kalması, İslam ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Son yıllarda İİT içi ticaret oranının yeniden yüzde 20'nin üzerine çıkması sevindirici olmakla birlikte, hedeflerimize ulaşmak için daha kararlı adımlar atmamız gerektiği de açıktır. Zira biz, İİT içi ticaret oranını yüzde 25 seviyesine çıkarmayı hedefleyen bir vizyona sahibiz. Türkiye olarak kardeş ülkelerimizle ticaretimizi her zaman önceliklendirdik. İİT ülkeleriyle toplam ticaret hacmimiz son 5 yılda istikrarlı bir artış göstermiş, 2020'de 74,7 milyar ABD dolarından yüzde 50 artışla 2024'te 112,6 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Bu performansla Türkiye, İİT içi ticarette en çok ticaret yapan üçüncü ülke konumuna gelmiştir"

Yılmaz, gelecek dönemde, İİT coğrafyasında rekabet avantajına sahip oldukları alanları öne çıkararak, İİT ülkelerinin ihracattaki payını kısa vadede yüzde 30'a, 2030'a kadar ise yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ticaret alanında İSEDAK'ın en önemli girişimi olan İİT Tercihli Ticaret Sistemi'nin, üye ülkeler arasındaki ticaretin gelişmesi için en güçlü zemini sunduğuna vurgu yapan Yılmaz, geçtiğimiz yıl alınan kararla sistemin kapsamını yeni nesil ticaret anlaşmalarına uyumlu hale getirmek üzere 2026'da görüşmelere başlanacak olmasını önemli bulduğunu anlattı.

"İSEDAK çatısı altında Suriye Kapasite Geliştirme Programı'nı başlatıyoruz"

Yılmaz, Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan İSEDAK Kudüs Programı kapsamında bugüne kadar 28 projeye mali ve teknik destek sağlandığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu projeler, Filistin'in sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sunan, yerel kapasiteyi artıran ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu girişimler olarak öne çıkmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü açılış konuşmalarında belirttikleri üzere, İSEDAK çatısı altında Suriye'de kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesine yönelik Suriye Kapasite Geliştirme Programı'nı başlatıyoruz. Program kapsamında Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçları ve öncelikleri göz önünde bulundurularak ekonomik ve sosyal kalkınma alanlarında eğitim, uzman değişimi, ihtiyaç analizi, saha araştırmaları, fizibilite çalışmaları ve kurumlar arası eşleştirme gibi mekanizmalarla proje destekleri sağlayacağız."

Suriye'de yeniden yapılanma, kalkınma ve kapasite inşasına yönelik atılan adımların bölgesel istikrar ve dayanışma umutlarını güçlendirdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye'nin İSEDAK Bakanlar Toplantısında yeniden temsil edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, "Uzun ve zorlu bir sürecin ardından, kardeş Suriye'nin yeniden toparlanma iradesi göstermesi, bölgemiz adına umut verici bir gelişmedir. Türkiye olarak biz, komşuluk hukukunun, kardeşlik bilincinin ve insani sorumluluğun gereği olarak ulaştırmadan eğitime, sağlıktan ticarete, güvenlikten sosyal hizmetlere kadar her alanda Suriye halkının yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Yıllardır kalkınmanın önünde ciddi engel teşkil eden yaptırımların adım adım hafiflemesi, önümüzde yeni fırsat pencereleri açmaktadır." şeklinde konuştu.

Yılmaz, İslam dünyasının bu süreçte Suriye halkına el uzatmasının, onları yeniden güven, istikrar ve refah ortamına kavuşmaları bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gelecek dönemde, özel sektörün cesaretle Suriye'nin yeniden inşasına yönelmesi, üretim ve istihdamın canlanmasına katkı vermesi gerektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Özellikle bölge ekonomileriyle entegrasyonun artması, Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracak, aynı zamanda bölgesel ticaret, istihdam ve üretim zincirlerine de olumlu yansıyacaktır. Uzun yıllar süren çatışmaların ardından Suriye'nin yeniden umutla ayağa kalktığı gibi inanıyorum ki Filistin topraklarında da barışın, huzurun ve özgürlüğün hüküm sürdüğü günlere kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz"

Yılmaz, Gazze'de, iki yıldır süren acımasız saldırıların ardından, bölge ülkelerinin gayretleriyle sağlanan ateşkes sayesinde Gazzelilerin evlerine dönmeye başlaması ve insani yardımların ulaşmasının yüreklerde buruk da olsa bir umut ve ferahlık oluşturduğunu belirtti.

Türkiye'nin, insani yardımların kesintisiz ve güvenli biçimde Gazze'ye ulaştırılması için tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizen Yılmaz, geçici barınma merkezlerinden kalıcı konutlara, enerji ve su temininden eğitim ve sağlık hizmetlerine kadar her alanda kardeş Filistin halkının yanında olduklarını kaydetti.

Gazze'nin yeniden yapılanmasının sadece bir insani sorumluluk değil, aynı zamanda bölgesel barışın ve ortak vicdanın en somut göstergesi olacağını dile getiren Yılmaz, "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte bu konuyu başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası platformlarda hassasiyetle takip etmemiz ve somut adımlarla Gazzeli kardeşlerimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamamız önemlidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın kapanış konuşmasının ardından, İSEDAK'ın 41. Toplantısı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.