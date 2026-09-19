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Galatasaray formalı taraftara Trabzon'da saldırı

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Galatasaray formalı taraftara Trabzon'da saldırı
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesinde Papara Park'ın önünde Galatasaray formasıyla fotoğraf çekilen taraftara tokat atılarak forması alındı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında futbolseverlerin gözü kulağı Papara Park'a çevrilmiş durumda. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor ile Okan Buruk’un çalıştırdığı Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği dev derbi öncesinde, stat çevresinde çirkin bir olay yaşandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN SALDIRIYA UĞRADI

Dev maçın heyecanı kentte hissedilirken, Papara Park’ın önünde yaşananlar maçın öncesine damga vurdu. İddialara göre; Karşılaşmayı izlemek için stada gelen ve Galatasaray formasıyla hatıra fotoğrafı çektiren bir taraftar, kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Fotoğraf çekildiği sırada yanına yaklaşan bir Trabzonspor taraftarının Galatasaraylı taraftara tokat attığı görüldü.

KAMERALARA ANBEAN YANSIDI

Sokak ortasında yaşanan bu saldırı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı. Kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, emniyet güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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