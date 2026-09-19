Haberler

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+110 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.
  • Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklandı; Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
  • Aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

5 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütüldüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında da gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Ayrıca aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verilmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİNDE NE VAR?

Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanmış, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Ayrıca aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltılarla birlikte dosyadaki adli süreç genişletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı: Yasak olduğu için söyleyemedim

Survivor Beyza'dan çok konuşulacak Sercan itirafı
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Haftalardır beklenen gün geldi! Tüm detaylar burada
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMutlu SULAK:

Akp ye geçmeyi mi unuttu bunlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkaya yaşar:

Bence iş işten geçmedi henüz şimdi geçseler de olur unutulur giderler

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

28 30 yaşında gençler bir anda trilyonlara hükmediyor kimsenin aklına gelmiyor kimse sormuyor araştırmıyor sonra birkaç garibanın canı yanıyor gürültü patırtı, işte o zaman birileri ortaya çıkıyor ne oluyor yahu benden habersiz:))) yazık yazık ki ne yazık nasıl telafi edeceksiniz gariban küçük yatırımcının kaybını

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfoamer sponge:

Hiç bir şey cikmaz

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Üzüldüğüm en çok ora kaybedenler bu fonlarda 10bin TL’nin altında para ile borsaya girenler insanlar 10bin tl yatırıp çabuk para yapmamın peşinseler artık şans oyunu oynuyorlar resmen vah ülkenin haline

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı

Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı
Aksaray'da duygulandıran an! Sesi Atatürk'e benzeyen emekli postacı Onuncu Yıl Nutku'nu okudu

Sesi Atatürk'e benziyor! Nutku okuyunca alandan alkış koptu
Boğaziçi'nin efsane hocası Prof. Dr. Uğur Ersoy hayatını kaybetti

'Hocaların hocası' hayatını kaybetti
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu

Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’in yeni mesleği belli oldu
2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi

2 ilimiz şiddetli yağışa teslim! Hayat durma noktasına geldi
Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü

Görüntü Türkiye'den! İzleyenler ikiye bölündü
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay