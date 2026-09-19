Fon soruşturmasında yeni gelişme: Serdar Turhan ve Alper Öztürk gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

5 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında mali suçlarla mücadele ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.

Soruşturmanın, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütüldüğü belirtildi.

DAHA ÖNCE 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanırken, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında da gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Ayrıca aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararı verilmişti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİNDE NE VAR?

Soruşturmanın önceki aşamasında Muhammed Yarız tutuklanmış, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekçi ve Altunç Kumova hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Ayrıca aralarında Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da bulunduğu 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturma kapsamında yeni gözaltılarla birlikte dosyadaki adli süreç genişletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı