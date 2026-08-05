Haberler

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de aşka geldi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de aşka geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çağla Şıkel, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile Çeşme'de tatil yaparken objektiflere yansıdı. Denizde romantik anlar yaşayan ve samimi görüntüler veren çift, aşk dolu kareleriyle magazin gündeminde dikkat çekti.

  • Çağla Şıkel, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile Çeşme'de tatil yapıyor.
  • Çiftin denizde birbirine sarılıp öpüştüğü romantik anları objektiflere yansıdı.
  • Çağla Şıkel ile 1992 doğumlu iş insanı Mertcan Tunca'nın ilişkisinin ilk kez bu yaz Çeşme'de ortaya çıktığı konuşuldu.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile Çeşme'de tatiline devam ediyor. Bir süredir birlikte olan çift, ilişkilerini artık gözlerden uzak yaşamıyor.

DENİZDE ROMANTİK ANLAR

Hürriyet'in haberine göre objektiflere yansıyan karelerde çiftin denizde birlikte vakit geçirdiği görülüyor. Bir fotoğrafta Çağla Şıkel'in denizde saçlarını topladığı sırada Mertcan Tunca'nın yanında olduğu, diğer karede ise ikilinin denizin içinde birbirlerine sarılarak öpüştüğü anlar dikkat çekiyor.

Çiftin oldukça keyifli olduğu ve uzun süre denizde birlikte vakit geçirdiği objektiflere yansırken, romantik anları magazin gündeminde geniş yer buldu.

AŞKLARI ÇEŞME'DE BAŞLAMIŞTI

Çağla Şıkel ile 1992 doğumlu iş insanı Mertcan Tunca'nın ilişkisinin ilk kez bu yaz Çeşme'de ortaya çıktığı konuşulmuştu. İkilinin ortak ilgi alanı olan sörf sayesinde tanıştıkları öne sürülürken, o günden bu yana Çeşme'de sık sık birlikte görüntüleniyorlar.

İlişkileriyle ilgili açıklama yapmayı tercih etmeyen çift, buna rağmen birlikte geçirdikleri tatille magazin gündemindeki yerini koruyor.

Kaynak: Haberler.com
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı

Meclis'teki tarihi yasadan ilk detaylar! 6 ay süre verildi
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu

Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkan belli oldu
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin

Dosyaya giren şok ifade: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

motor ağar motor hemde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
Evinde elektrik akımına kapılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Ölüm onu evinde yakaladı! Akıma kapılan talihsiz kadın can verdi
Diyarbakır'da telefon dükkanında silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaraladığı kişiye geri dönüp yeniden ateş etti
Salah karşılamasında ilginç anlar! Galatasaray formasını çıkarttırdılar

Salah karşılamasında ilginç an! Formayı giydiğine pişman oldu
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı

Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Mide bulandıran detaylar
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!