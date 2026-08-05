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Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı Haber Videosunu İzle
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
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Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah'ın forma numarası netleşti. Bordo-mavililerin 11 numarayı hazırladığı Mısırlı yıldızın, milli takımda da giydiği 10 numaralı formayı talep ettiği ve Ernest Muçi'nin onayıyla bu isteğin kabul edildiği öğrenildi.

Trabzonspor'un yeni yıldızı Mohamed Salah'ın bordo-mavili takımda giyeceği forma numarası belli oldu. Mısırlı futbolcunun, Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

11 NUMARA HAZIRLANMIŞTI

Bordo-mavili kulübün, Salah için ilk etapta 11 numaralı formayı hazırladığı belirtildi. Ancak deneyimli futbolcunun, Mısır Milli Takımı'nda da taşıdığı 10 numaralı formayı giymek istediği ifade edildi.

MUÇİ KABUL ETTİ

Salah'ın talebinin ardından Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyen Ernest Muçi'nin bu değişikliği kabul ettiği ve formanın Mısırlı yıldıza verildiği öğrenildi.

TARAFTARLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK

Trabzonspor Kulübü'nün, daha önce Salah adına 11 numaralı forma satın alan taraftarlar için de harekete geçtiği belirtildi. Bordo-mavili kulübün, talep eden taraftarların formalarındaki numarayı ücretsiz olarak 10 numarayla değiştireceği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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