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İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet

İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet Haber Videosunu İzle
İspanya’da Türkleri şaşkına çeviren davet
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Türkiye’den İspanya’ya tatile giden bir kadın, plajda yanına gelen iki kişiden aldığı davet karşısında yaşadığı şaşkınlığı paylaştı. Yanına gelen bir kadın ve bir erkeğin tamamen çıplak olduğunu belirten Türk turist, şahısların kendisini nüdist (çıplak) protestoya davet ettiklerini söyledi.

İspanya’ya tatile giden Türk bir kadın, plajda aldığı garip daveti sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRK KADINA ÇIPLAK DAVET

Türk turist, plajda güneşlendiği sırada biri kadın iki kişinin tamamen çıplak bir şekilde yanına gelerek kendisine bir broşür verdiklerini, Katalanca dilinde hazırlanan broşürü Türkçeye çevirdiğinde ise nüdist (çıplak) protestoya davet edildiğini gördü.

DENİZE KARŞI EL ELE ÇIPLAK PROTESTO

Genç kadın yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Nüdistlerin, yan taraflarında bulunan çıplaklar plajında olduklarını söyleyen kadın, protestoya gitmediğini ancak nüdistlerin denize karşı el ele tutuşarak gerçekleştirdikleri garip protestoyu uzaktan izlediğini söyleyerek o anladı görüntüledi.

PROTESTONUN AMACINI AÇIKLADI

Broşürde protestonun, "çıplaklar plajı kimliğini korumak ve mayolu ziyaretçilerin nüdistleri rahatsız etmesine dikkat çekmek için" yapıldığının yazıldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

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Kendini teşhir etmezsen olmaz mıydı?

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