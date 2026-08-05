Batman'da Elektrik Akımına Kapılan 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Batman'da evinde elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Hürriyet Mahallesi'nde evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan 82 yaşındaki Gülü Özdemir ağır yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi evde yapılan Özdemir, ambulansla Batman İluh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı