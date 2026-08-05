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Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu

Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu! Savcılığa başvurdu
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi ve kızı hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetin, hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli paylaşımları kapsadığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ilgili hukuki süreç başlattı. Yıldırım'ın, bir kısım sosyal medya hesap kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

HAKARET VE TEHDİT İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım'ın başarısız olması yönünde sistematik şekilde paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü.

Ayrıca Aziz Yıldırım'ın kızının fotoğrafı kullanılarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin paylaşıldığı iddiasıyla da şikayette bulunuldu.

"SAVCILIĞA GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda konuyla ilgili savcılığa başvuracağını açıklamıştı. Yıldırım'ın açıklamasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na resmi suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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