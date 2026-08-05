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Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar
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34 yıl süren evlat hasretinin ardından tüp bebek tedavisiyle ikiz kızlarına kavuşan ve çocuklarıyla gerçekleştirdikleri Anıtkabir ziyaretiyle dikkat çeken Abuzer ve Zeynep çiftinin yaşadığı mağduriyet ortaya çıktı. Zeynep teyzenin emekli maaşının yaklaşık iki yıl boyunca banka kartını ele geçiren bir kişi tarafından çekildiği, Abuzer amcanın ise çocuklarına zarar gelmesinden korktuğu için şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

  • Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep çifti, tüp bebek tedavisiyle dünyaya gelen ikiz kızları Tekbirgül ve Havvagül'ün ilk karne hediyesi olarak Ankara'da Anıtkabir'i ziyaret etti.
  • Zeynep teyzenin emekli maaşı, banka kartının posta yoluyla geldikten sonra mahalleden bir kişi tarafından alınması nedeniyle yaklaşık iki yıl boyunca düzenli olarak bu kişi tarafından çekildi.
  • Abuzer amca, çocuklarına zarar verilmesinden korktuğu için maaşını çeken kişi hakkında şikâyetçi olmadı; kartın yenilenmesiyle Zeynep teyze son birkaç aydır maaşını kendisi almaya başladı.

Adıyaman'da yaşayan Abuzer ve Zeynep çifti, 34 yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için büyük mücadele verdi. Tüp bebek tedavisi sayesinde ikiz kızları Tekbirgül ve Havvagül'e kavuşan çift, çocuklarının ilk karne hediyesi olarak Ankara'ya giderek Anıtkabir'i ziyaret etmiş, bu anlamlı yolculuk büyük ilgi görmüştü.

TEK MAAŞLA GEÇİNMEYE ÇALIŞTILAR

Ailenin yaşadığı zorluklar bununla sınırlı kalmadı. Paylaşılan bilgilere göre Abuzer amca uzun yıllar çalışarak eşi Zeynep teyzenin sigorta primlerini de ödedi. Emeklilik hakkı kazanan Zeynep teyzenin banka işlemleri tamamlandı ancak kendilerine kartın daha sonra gönderileceği söylendi.

Kartın ulaşmadığını düşünen aile, aylarca Zeynep teyzenin emekli maaşının yatmadığını sandı ve tek maaşla yaşamını sürdürdü.

EMEKLİ MAAŞINI İKİ YIL BOYUNCA BAŞKASI ÇEKMİŞ

Daha sonra yapılan araştırmada, Zeynep teyzenin emekli maaşının yaklaşık iki yıl boyunca düzenli olarak çekildiği ortaya çıktı.

İddiaya göre banka kartı posta yoluyla geldikten sonra mahalleden bir kişi tarafından alındı ve maaş bu kişi tarafından kullanıldı.

"ÇOCUKLARIMA ZARAR VERİRLER" DİYE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Yaşananların ortaya çıkmasının ardından Abuzer amcaya neden şikâyetçi olmadığı sorulduğunda, "Kim olduğunu bilmiyorum. Allah korusun, çocuklarıma bir zarar verir." yanıtını verdiği aktarıldı.

Daha sonra banka kartı yenilenirken, Zeynep teyzenin emekli maaşını son birkaç aydır kendisinin almaya başladığı öğrenildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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