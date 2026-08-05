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İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
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İstanbul Küçükçekmece'de 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla ilerleyerek İETT otobüsüne arkadan çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulduğu ve çevredeki sürücülerin kazanın ardından yardıma koştuğu anlar yer aldı.

  • İstanbul Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Güvenlik kamerası görüntülerinde, 34 BLN 100 plakalı otomobilin yüksek hızla ilerleyerek aynı istikametteki İETT otobüsüne arkadan çarptığı görüldü.
  • Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Küçükçekmece'de 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla ilerlediği ve İETT otobüsüne arkadan çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin D-100 kara yolunda hızla ilerlediği, ardından aynı istikamette seyreden İETT otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Görüntülerde çarpışmanın şiddetiyle otomobilin savrulduğu, çevredeki araçların ise kazanın ardından yavaşlayarak durduğu anlar yer alıyor.

Kazanın hemen ardından bölgedeki diğer sürücülerin olay yerine yöneldiği ve yardım etmek için araçlarından indiği görülüyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana gelmişti. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarpmıştı.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmış, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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