İstanbul'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Küçükçekmece'de 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin yüksek hızla ilerlediği ve İETT otobüsüne arkadan çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

KAZA ANI KAMERADA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, otomobilin D-100 kara yolunda hızla ilerlediği, ardından aynı istikamette seyreden İETT otobüsüne arkadan çarptığı görülüyor.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SAVRULDU

Görüntülerde çarpışmanın şiddetiyle otomobilin savrulduğu, çevredeki araçların ise kazanın ardından yavaşlayarak durduğu anlar yer alıyor.

Kazanın hemen ardından bölgedeki diğer sürücülerin olay yerine yöneldiği ve yardım etmek için araçlarından indiği görülüyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana gelmişti. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 34 BLN 100 plakalı otomobil, İETT otobüsüne arkadan çarpmıştı.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılmış, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: Haberler.com