Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"na konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, müsteviler ve müstekbirler karşısında asla geri adım atmadan hakkı söyleyecek, hakkı savunacak, hakkın hatırını gözetmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKM'de düzenlenen "Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada, Şule Yüksel Şenler'in duruşunu anlamak için özel bir noktanın altını çizmek ve bu noktaya herkesin, özellikle de gençlerin dikkat etmesini istediğini söyledi.

Şule Yüksel Şenler'in Bursa Cezaevi'nden özel af ile tahliye edilmesi gündeme geldiğinde, "Suçsuzun affedildiği nerede görülmüş? Ben kanunlara riayet eden bir fert olarak mahkumiyetimi devam ettiriyorum, dışarı çıkmayı reddediyorum. Benim buradan ancak cesedimi alırsınız." dediğini aktaran Erdoğan, Şenler'in daha sonra cezaevinde kaleme aldığı "Hür Mahkumdan Mahkum Hürlere" adlı şiiriyle sevenlerine seslendiğini belirtti.

Erdoğan, Şenler'in, "Değil mi ki müminim, baş eğmem zalime / Zalimin zulmü vardır, Hak yolunda aleme / Zindanda olsam dahi görünür bana cennet / Şeref duyun kardeşler, acımayın halime!" mısralarını da aktardı.

Programda konuşan doktor İlyasah Shabazz'ın merhum babasının karşılaştığı zorlukları ve verdiği mücadeleyi de paylaşan Erdoğan, "İlyasah Hanım'a, şahsımı ve değerli eşimi onore eden ilham verici ve ufuk açıcı konuşması için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Benzer bir direnişi ve trajediyi Malcolm X'in hayatında da gördüklerini vurgulayan Erdoğan, "Malcolm X henüz çocukken ırkçı ve ayrımcı sistemin mağduru olmuştu. Daha 5 yaşındayken evleri kundaklanmış, tıpkı amcaları gibi, babasını da faili meçhul ırkçı bir cinayete kurban vermişti. Babasının katledilmesi, onu ve ailesini çok sarsmıştı. Ortaokul öğrencisiyken öğretmeninin söylediği bir söz ise Malcolm X'in hayatında büyük bir kırılmaya yol açmıştı." dedi.

Erdoğan, şahsına ve "Ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?" sorusuna sık sık muhatap olan pek çok imam hatipliye aşina gelen bu ibretlik anekdotu şöyle aktardı:

"Malcolm X, içinde bulunduğu tüm imkansızlıklara rağmen sınıfının en gözde öğrencisidir. Birgün öğretmeni ona, ne olmak istediğini sorar. O da heyecanla, avukat olmak istediğini söyler. Bunun üzerine öğretmeni Malcomax'e, ömrü boyunca asla unutmayacağı bir cevabı verir, 'Bu bir zenci için pek gerçekçi bir hedef değil.' Devamında, 'avukatlık yerine marangozluğu tercih etmesinin bir siyahi için daha gerçekçi olacağını' söyler. Daha genç yaşlarda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı isyan bayrağını açan Malcoma X de aynı yollardan, aynı zorluklardan geçmiştir. Adaletsizlikleri ve temel insan hakkı ihlallerini sadece Amerika'da değil, Birleşmiş Milletler dahil tüm dünyada gündeme taşımış, haksızlıkların son bulması için canı pahasına mücadele etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malkolm X'in yalnızca ten renginden ötürü ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, şehirlerin çeperlerine sıkıştırılan ABD'li siyahilerin yükselen sesi, ötekileştirilen milyonlarca insanın gür sedası olduğunun altını çizdi.

Malkolm X'in de birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Erdoğan, "Sömürü ve eşitsizliğe dayalı bu düzenin sahiplerinin öfkesini üzerine çekmiştir. Hak ve adalet arayışına devam ettiği yıllarda onun da evi kundaklanmış, o da defalarca hedef alınmış ve sonunda 40 yaşındayken maalesef menfur bir suikastle aramızdan ayrılmıştır. Rabb'im ruhunu şad, mekanını cennet eylesin diyorum." şeklinde konuştu.

Erdoğan, Malcolm X'in "Zulüm kısmak istediği sesi nara yapar ve bazı ölüler yaşayanlardan daha yüksek sesle konuşur." sözünün, doğumunun 100'üncü ve şehadetinin 60'ıncı yıl dönümünde zalimlere karşı mücadelelerinde kendilerine ve herkese ilham kaynağı olduğunu söyledi.

İlyasah Shabazz'ın da işaret ettiği üzere hem merhum Malcolm X hem Şule Yüksel Şenler'in artık hayatta olmasalar bile konuşmaya, mücadeleleriyle milyonları etkilemeye, insanlar ve ülkeler arasında köprüler kurmaya devam etiğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizde ise Malcolm X'in adı sadece gönüllerde ve zihinlerde değil, Amerikan Büyükelçiliğinin olduğu caddede de yaşamayı sürdürüyor. Şunu da büyük övünçle ifade etmek isterim, merhum Malcolm X'in çocuklarına Avrupa'yı dize getirdiği cihetle Atilla ve Kubilay gibi Türk isimleri vermesi kendisini bizim gönlümüzde çok daha farklı bir yere taşımaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zulüm, şiddet, baskı ve ayrımcılık olduğu müddetçe buna direnenlerin de olacağının bir gerçek olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlhamını kendilerinden öncekilerden alan bu direnişçiler, Malcolm X'in ve Şule ablamızın mücadele sancağını gururla taşıyacak ve yücelteceklerdir. Biz de son nefesimize kadar bu iki abidevi ismin aziz hatıralarına sahip çıkacağız, emanetlerini inşallah yere düşürmeyeceğiz. Yarım asrı bulan siyaset hayatımızda bize olan teveccühü hamdolsun asla boşa çıkarmadık, emanete halel getirmedik. Dik durduk ve hiç bir zaman diklenmedik."

Başörtüsü yasakları başta olmak üzere en zorlu engelleri aşmayı başardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli eşim Emine Erdoğan'ın ve çocuklarımın yüreklendirmesi, aziz milletimizin de güçlü desteği sayesinde başörtüsü yasakları başta olmak üzere en zorlu engelleri, en çetin badireleri aşmayı hamdolsun başardık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uluslararası yardım faaliyetlerine de değinen Erdoğan, "Arakan'dan Somali'ye, Suriye'den Gazze'ye nerede bir mazlum varsa onun imdadına koşmaya, yarasına merhem olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da kimseden korkmadan, kimseden çekinmeden, müsteviler ve müstekbirler karşısında asla geri adım atmadan hakkı söyleyecek, hakkı savunacak, hakkın hatırını gözetmeye devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktor İlyasah Şahbaz ile programa teşrif eden misafirlere teşekkür eden Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı ile Malcolm X ve Betty Shabazz Merkezi'ni sergi ve konferans için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayrıca 20 şehidimizi tekrar rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı dileklerimi, şahsım, ailem, milletim adına özellikle ifade ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programdan notlar

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Şule Yüksel Şenler ve Malcom X'in mücadelesini anlatan bir gösterim gerçekleştirildi.

Vakfın tanıtım filminin gösterilmesinin ardından Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'da hat tablosu hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Leyla Şahin Usta ve Malcolm X'in kızı ?İlyasah Shabazz'la birlikte Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'nin açılış kurdelesini kesti.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Usta, sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilere sergilenen resimlerle ilgili bilgiler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sergi sonrası beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)