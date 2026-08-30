Erdoğan: Savunma sanayiinde artık sadece kendimizle yarışıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayiinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Orduda üstlenecekleri görevlerde teğmenlere üstün başarılar dileyen Erdoğan, teğmenlerin ülkede, hudutlarda, bölgede ve yurt dışında yapılacak vazifelerle devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söyledi.

Şehitlerin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bayrakta sembolleşen değerlerin, devletin kuvvet ve kudretinin şanına yaraşır şekilde temsil edileceğine yürekten inandığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgili evlatlarım, şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın, sizler 2235 yıllık şanlı mazisiyle Türk ordusunun mensuplarısınız. Sizler, şehit ve gazilerimizden devraldığınız peygamber ocağımızın sancağını sahada yazacağınız yeni destanlarla yüceltip sizden sonrakilere gururla devredecek kahraman Türk subaylarısınız. Ordumuzun gücünü sizler artıracaksınız. Ordumuzun kapasitesini, nüfuzunu, etki sahasını sizler büyüteceksiniz. Bilginizle, tecrübenizle, sahip olduğunuz disiplinle, en önemlisi de erdem ve vicdanla tahkim ettiğiniz şahsiyetinizle ordumuzu çok daha yüksek seviyelere sizler çıkaracaksınız. Yakın çevremiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyanın farklı köşelerinde barış, güven, huzur ve istikrarı sizler tesis edecek mazlum ve mağdurların yardımına sizler koşacaksınız. Sizlere çok ama çok güveniyorum. Her birinizle şahsım, ülkem ve milletim adına kıvanç duyuyorum. Sizleri yetiştiren anne ve babaları gönülden tebrik ediyorum. Bilgi ve deneyimleriyle sizleri eğiten, donatan, hayata ve mesleğe hazırlayan komutanlarınıza, hocalarınıza bilhassa tebriklerimi iletiyorum. Misafir öğrencilerimize de kendi ordularında, kendi birliklerinde alacakları görevlerde ayrıca başarılar temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilere yapacakları katkılardan ötürü kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülkelerle yapacağımız ortak faaliyetlerde, barış için ittifak ve ittihat bu vizyonumuzun geliştirilmesinde kardeşlerimizin çok önemli roller üstleneceklerine inanıyorum."

"MSÜ'ye bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu sabah tertip edilen törenle mezun olduklarını, yarın da Balıkesir, Yalova ve İzmir'de düzenlenecek merasimlerle Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarında okuyan öğrencilerin diplomalarını alacaklarını aktardı.

Böylece bu sene meslek yüksekokullarından 69'u misafir öğrenci 2 bin 48 astsubayın mezun olduğunu bildiren Erdoğan, mezun olan astsubayları tebrik edip, yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diledi.

Bu sene aynı zamanda MSÜ'nün 10. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Erdoğan, "15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için MSÜ'yü kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık." dedi.

MSÜ'nün kuruluşundan bugüne toplam 67 bin 464 subay, astsubay ve kursiyer subayın üniversitenin uhdesindeki askeri okullardan mezun olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birçok Avrupa ülkesi harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarının kontenjanlarını dahi dolduramazken Allah'a hamdolsun, MSÜ'ye bu sene tam 120 bin başvuru yapıldı. Harp okullarımıza yönelik bu ilgi, Milli Savunma Üniversitemizin askeri eğitimde ulaştığı yüksek standardın da önemli bir göstergesidir. Biz, tüm bu başarıları elde ederken, birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor, üniversitemize saldırıyordu. 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destanlarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor. Milli Savunma Üniversitemizin prestiji küresel ölçekte yıldan yıla artıyor."

"Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde karada, havada, denizde ve uzayda kritik sistemleri Türkiye'nin kendi imkanlarıyla üretebildiğini vurguladı.

Gölcük Tersanesi'nde 20-23 Ağustos'ta düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da Türkiye'nin kendi kabiliyetleriyle geliştirdiği teknolojileri bir kez daha gururla izlediklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Savunma Sanayii Başkanlığımız şu anda hacmi 100 milyar doları aşan tam 1468 projeyi aynı anda yürütüyor. Yerlilik oranını yüzde 82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayiinde deyim yerindeyse artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayii ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda katettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim, 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir. Türkiye artık bunları kaale alacak, bunların hezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır."

"Başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum"

Teğmenlere, TSK saflarına katılacaklara Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir, biri millet kararı, diğeri en zor şartlar içinde dünyanın takdirine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı. Komutanız altında bulunan ordular, kahramanlığına güvenilir ordulardır. Bu ordular tarihte emsali görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir, şanlı zaferler kazanmıştır. Millet ve memleketin minnet ve şükranına hak kazanmıştır." sözlerini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de siz genç kardeşlerimin devletimize, milletimize ve göz bebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetlerimize uzun yıllar boyunca büyük katkılar yapacağınıza yürekten inanıyorum. Meslek hayatınız süresince Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde, milli iradenin rehberliğinde demokrasimize, milletimize ve devletimize başarıyla hizmet edeceğinizden şüphe duymuyorum. Bizler de sizin yanınızda olmaya, size her türlü desteği sunmaya inşallah kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet heyecanı yaşayan genç teğmenleri tebrik ederek, misafir öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Misafir öğrencilerden ülkelerine Türkiye'nin selamlarını götürmelerini isteyen Erdoğan, MSÜ'nün yönetim kadrosunu da orduya ve devlete kazandırdıkları değerler dolayısıyla kutladı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, mezunları "Merhaba Harbiyeliler" diyerek selamladı.

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı'nın da konuşma yaptığı törende, Amasya'daki Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan MSÜ Kara Harp Okulu dönem birincisi Ahmet Burak Değirmenci, yeni teğmenlere mezuniyet andını yaptırdı.

Daha sonra Kara Harp Okulu dönem birincisi Değirmenci ve Kırıkkale Fen Lisesi mezunu Hava Harp Okulu dönem birincisi Meriç Akın yaş kütüğüne dönem yıldız ve plaketini çaktı.

Bitlis'teki Hikmet Kiler Fen Lisesi mezunu Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ise Deniz Harp Okulu Mezuniyet Zinciri'ne 253'üncü baklayı yerleştirmek üzere kaloma verdi.

Kara Harp Okulu devre birincisi Ahmet Burak Değirmenci, Deniz Harp Okulu devre birincisi Cihan Gülütaze ve Hava Harp Okulu devre birincisi Meriç Akın diplomasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Öte yandan Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan ve Hava Harp Okulu'nu ikincilikle bitiren Sercan Özdemir ile dereceye giren diğer mezunlara diplomalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kuvvet Komutanları verdi.

Dereceyle mezun olan misafir teğmenler ile diğer mezunların da diplomalarını almaları sonrasında sancak devir teslimi gerçekleştirildi.

Kara, Hava ve Deniz Harp Okullarının Komutanları tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından, mezunlar 100. Yıl Marşı'nı okudu, tören geçişi yaptı.

(Bitti)

Kaynak: AA