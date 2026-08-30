Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ile yollar ayrıldı

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ta ayrılıklar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

Beşiktaş, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'le yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİNDE NE YAPTI?

Konyaspor'dan Beşiktaş 3 milyon 200 bin Euro karşılığında transfer olan Boşnak orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılarda tüm kulvarlarda 60 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 8 asistlik performans sergilemeyi başardı.