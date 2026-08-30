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Novorossiysk’te Saldırıya Uğrayan Rus Gemisi Şile’de Karaya Oturdu

Novorossiysk’te Saldırıya Uğrayan Rus Gemisi Şile’de Karaya Oturdu
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Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rus bayraklı 'OMSKİY-107' adlı kargo gemisi, sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Mürettebat cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ederken, kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Sahil güvenlik ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

RUSYA Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi.

Rusya Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğrayan Rusya bayraklı 108 metre boyundaki 'OMSKİY-107' isimli kargo gemisi sürüklenerek Şile Alacalı Sahili açıklarında karaya oturdu. Geminin kıyıya doğru ilerlediğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, karaya oturan geminin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sürüklenmenin ardından Alacalı Sahili'ne ulaşan gemi kıyıda karaya oturdu. Geminin kaptan köşkünün yanmış ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Gemide bulunan mürettebatın saldırıdan sonra cankurtaran botlarıyla gemiyi terk ettiği öğrenildi. Karaya oturan gemi havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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