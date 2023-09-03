Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Yunanistan'ın İleryoz Adası kıyısında tekne kazası geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürülen Sabancı çifti, İstanbul'da hastanede tedavi altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın ardından Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.