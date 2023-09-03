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Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

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Yunanistan'ın İleryoz Adası kıyısında tekne kazası geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürülen Sabancı çifti, İstanbul'da hastanede tedavi altında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazanın ardından Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti. Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ali Sabancı İstanbul Kaza Sağlık Güncel Haberler

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