Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Hep beraber yepyeni bir destan yazmaya başlayacağız
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İlim Yayma Ödülleri" töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kararlılık vurgusunda bulundu. "Hedefe yaklaştıkça sabotajların, medya operasyonlarının, siyaset ve sosyal mühendislik faaliyetlerinin artacağını görebiliyoruz" diyen Erdoğan, "86 milyon ile birlikte kendini bu topraklara ait hisseden on milyonları da yanımıza alarak yeni destan yazmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
