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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'den direk dans performansı

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'den direk dans performansı Haber Videosunu İzle
Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen'den direk dans performansı
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Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle hafızalara kazınan Selin Türkmen, direk dans dersinden paylaştığı video ile dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Selin Türkmen, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı alanlara olan ilgisiyle de dikkat çekiyor.

Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde hukuk fakültesinden mezun olarak eğitim hayatında da önemli bir başarıya imza atmıştı.

Selin Türkmen, bu kez direk dans dersinden paylaştığı video ile dikkat çekti. Stüdyoda antrenman yaptığı anları yayınlayan oyuncu, paylaşımına "3. ders" notunu ekledi. 

Güç, denge ve esneklik gerektiren direk dans çalışmalarını sürdüren Türkmen'in hareketleri ilgi görürken, Kızılcık Şerbeti ile tanınan genç oyuncunun yeni hobisi de dikkat çekti.

Stajyer Editör2
Stajyer Editör2
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