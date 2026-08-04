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Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti Haber Videosunu İzle
Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının değişmesi beklenen şura öncesi Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

  • Yüksek Askeri Şura toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılıyor; toplantı öncesinde Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti ve Özel Defter'i imzaladı.
  • YAŞ toplantısına Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak.
  • Toplantıda albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek; TSK'nın ilk kadın Tuğamirali Gökçen Fırat'ın Tümamiralliğe terfi etme ihtimali bulunuyor.

Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Aziz Atatürk, 2026 yılı YAŞ toplantısı öncesinde bir kez daha huzurlarınızdayız. Malazgirt Zaferi’den sonra yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklar için can veren tüm kahramanları rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların olduğu bir dönem icra ettiğimiz YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Dünyada geçilen zor bir dönemde TSK, milletimizin güven merkezi olarak görevini yapmaktadır." dedi.

3 İSİM İLK KEZ KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki YAŞ toplantısına, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer aldı.

Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda, albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

İKİ KOMUTANIN DEĞİŞME İHTİMALİ VAR

Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel göreve devam edecek, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının ise değişme ihtimali var. Daha önce görev süreleri uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu tekrar temdit verilmezse emekli olacak. 

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu - Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu

İLK KADIN AMİRAL DE TERFİ LİSTESİNDE

Kara Kuvvetlerinde 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Korgeneraller Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz ile Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Tümgeneraller 15 Temmuz gazisi Samsun Garnizon Komutanı Davut Ala ve EDOK Komutanı Emre Tayanç da bir üst rütbeye terfi sırasında bulunuyor.

Tuğamiral Gökçen Fırat

TSK’daki ilk kadın Tuğamiral DKK Plan Proje Yönetim Başkanı Gökçen Fırat’ın da Tümamiralliğe terfi etme ihtimali var. 49 yaşındaki Fırat terfi ederse ilk kadın Tümamiral olacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner’in bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.

Kaynak: Haberler.com
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