Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni faul standardı için düğmeye bastı.

Yeni uygulamayla birlikte hakemlerin, oyunu sık sık durduran kolay faul anlayışını terk etmesi istenecek. Hedef ise topun daha fazla oyunda kaldığı, temponun düşmediği ve fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı bir lig oluşturmak.

ARTIK HER TEMASA DÜDÜK ÇALINMAYACAK

MHK'nin hakem seminerlerinde vereceği eğitim kapsamında, omuz omuza mücadeleler, futbol sınırları içerisindeki sert ikili mücadeleler ve oyunculara avantaj sağlamayan hafif temaslarda oyunun devam ettirilmesi istenecek.

Buna karşılık rakip oyuncunun sağlığını tehlikeye atan, kontrolsüz veya açık şekilde faul niteliği taşıyan müdahalelerde ise taviz verilmeyecek.

FAUL SAYISINDA YÜZDE 50 HEDEFİ

Yeni sistemle birlikte maç başına çalınan faul sayısının en az yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Böylece oyunun daha akıcı hale gelmesi ve seyir zevkinin artırılması amaçlanıyor.

HAKEMLERİN NOTUNU ETKİLEYECEK

Yeni faul standardı yalnızca tavsiye niteliğinde olmayacak. Hakem gözlemcileri ve performans değerlendiricileri, sezon boyunca bu kriteri raporlarına yansıtacak.

Basit temaslarda sık sık faul kararı vererek oyunu gereksiz yere durduran hakemlerin performans puanları olumsuz etkilenecek. Yeni standardı başarıyla uygulayan hakemler ise daha yüksek performans notu alacak.