Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor
TFF ve MHK, 2026-2027 sezonuyla birlikte Süper Lig'de yeni bir faul standardını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Hakemler hafif temaslarda düdük çalmayacak, gereksiz faul kararı veren hakemlerin performans notu düşecek.
- TFF ve MHK, 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni faul standardıyla hakemlerin kolay faul anlayışını terk etmesini isteyecek.
- Yeni sistemde omuz omuza mücadeleler, sert ikili mücadeleler ve avantaj sağlamayan hafif temaslarda oyun devam ettirilecek; sağlığı tehlikeye atan müdahalelerde taviz verilmeyecek.
- Maç başına çalınan faul sayısının en az yüzde 50 azaltılması hedefleniyor ve bu kriter hakemlerin performans puanlarını etkileyecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2026-2027 sezonunda Süper Lig'de uygulanacak yeni faul standardı için düğmeye bastı.
Yeni uygulamayla birlikte hakemlerin, oyunu sık sık durduran kolay faul anlayışını terk etmesi istenecek. Hedef ise topun daha fazla oyunda kaldığı, temponun düşmediği ve fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı bir lig oluşturmak.
ARTIK HER TEMASA DÜDÜK ÇALINMAYACAK
MHK'nin hakem seminerlerinde vereceği eğitim kapsamında, omuz omuza mücadeleler, futbol sınırları içerisindeki sert ikili mücadeleler ve oyunculara avantaj sağlamayan hafif temaslarda oyunun devam ettirilmesi istenecek.
Buna karşılık rakip oyuncunun sağlığını tehlikeye atan, kontrolsüz veya açık şekilde faul niteliği taşıyan müdahalelerde ise taviz verilmeyecek.
FAUL SAYISINDA YÜZDE 50 HEDEFİ
Yeni sistemle birlikte maç başına çalınan faul sayısının en az yüzde 50 oranında azaltılması hedefleniyor. Böylece oyunun daha akıcı hale gelmesi ve seyir zevkinin artırılması amaçlanıyor.
HAKEMLERİN NOTUNU ETKİLEYECEK
Yeni faul standardı yalnızca tavsiye niteliğinde olmayacak. Hakem gözlemcileri ve performans değerlendiricileri, sezon boyunca bu kriteri raporlarına yansıtacak.
Basit temaslarda sık sık faul kararı vererek oyunu gereksiz yere durduran hakemlerin performans puanları olumsuz etkilenecek. Yeni standardı başarıyla uygulayan hakemler ise daha yüksek performans notu alacak.