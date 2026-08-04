34 yıl sonra evlat sahibi olan çiftten Anıtkabir ziyareti
34 yıl sonra tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi olan çift, çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozole ve Anıtkabir yerleşkesinde hatıra fotoğrafları çektiren ailenin ziyaretinden paylaşılan kareler, yıllar sonra kurdukları aile hayalini gözler önüne serdi.
34 yıl boyunca çocuk sahibi olma hayali kuran ve tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuklarına kavuşan çift, bu kez çocuklarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaretten paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.
Paylaşılan karelerde çiftin, Anıtkabir'in çeşitli noktalarında ikiz kız çocuklarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü. Ailenin mozole bölümünde el ele poz verdiği, daha sonra çocuklarıyla birlikte saygı duruşu niteliğinde fotoğraflar çektirdiği dikkat çekti.
FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU
Anıtkabir bahçesinde de objektiflere yansıyan aile, farklı noktalarda hatıra kareleri oluşturdu. İkiz çocukların beyaz puantiyeli kıyafetleriyle aileye eşlik ettiği görüldü.
DİKKAT ÇEKEN ANLAR YAŞANDI
Paylaşılan görüntülerde çiftin mutluluğu yüz ifadelerine yansırken, ailece gerçekleştirilen Anıtkabir ziyareti dikkat çeken anlara sahne oldu.