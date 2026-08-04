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Bennu Gerede gözaltına alındı

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Bennu Gerede gözaltına alındı
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Katıldığı bir YouTube programında boynundaki kolyeye dair yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan ünlü fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede gözaltına alındı.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bennu Gerede hakkında sosyal medya programında 'vibratör' olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve müstehcen açıklamaları nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı.
  • Bennu Gerede, müstehcenlik suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.
  • Soruşturma kapsamında Bennu Gerede'nin konuk olduğu YouTube kanalına erişim engeli talebinde bulunuldu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, fotoğrafçı Bennu Gerede hakkında, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programda boynunda taşıdığı ve "vibratör" olarak tanımladığı kolyeyi teşhir etmesi ve yaptığı müstehcen açıklamalar sebebiyle 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatıldı. 

Başlatılan hukuki sürecin ardından, müstehcenlik suçlaması yöneltilen tanınmış fotoğraf sanatçısı polis ekiplerince gözaltına alındı.

YOUTUBE KANALINA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu içeriğin yayınlandığı platforma yönelik de hukuki adımlar atıldı. Bennu Gerede’nin konuk olduğu YouTube kanalına yönelik erişim engeli talebinde bulunuldu. Alınacak karar doğrultusunda, soruşturmaya konu olan videonun ve kanalda yer alan diğer yayınların Türkiye'den görüntülenmesinin engelleneceği bildirildi.

AÇIKLAMALARI ÇOK TARTIŞILDI

Yarışma öncesinde cinsel yaşamından uzak kalacağı için endişelendiğini dile getiren Gerede, şu ifadeleri kullandı:

"Survivor’a katıldığımda cinsellikten mahrum kalacaktım. ‘Ben nasıl yapacağım?’ dedim. Düşünmeden kendimi oraya attım."

Öte yandan program sırasında Gerede’nin boynuna taktığı rose altından yapılma, kolye de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Gerede bu takını bir yetişkin oyuncağı olduğunu açıkladı.

Kaynak: Haberler.com
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