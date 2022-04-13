Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçik'e iftar sürpriziyle ilgili dikkat çeken detay! Askerler şaşkınlığa uğramış - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçik'e iftar sürpriziyle ilgili dikkat çeken detay! Askerler şaşkınlığa uğramış

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na sürpriz iftar ziyaretinde bulundu. Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın Mehmetçik'le bir araya gelmek için günlük programının dışına çıktığı öğrenildi. Askerlerin ise Cumhurbaşkanı'nı karşılarında görmeleri nedeniyle büyük şaşkınlığa uğradığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile birlikte Mehmetçiğe sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, iftarı terörle mücadele operasyonlarında önemli başarılar sağlayan Yüksekova'daki 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nda yaptı.

Erdoğan'ın Mehmetçik'e iftar sürpriziyle ilgili dikkat çeken detay! Askerlerin haberi yokmuş

Terörle mücadele operasyonlarında büyük başarılar elde eden birliğe gelişinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılanan Erdoğan, iftar için erbaş-er yemekhanesine geçti.

Erdoğan'ın Mehmetçik'e iftar sürpriziyle ilgili dikkat çeken detay! Askerlerin haberi yokmuş

Yemekhaneye girişinde Mehmetçiği selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile, okunan duanın ardından askerlerle birlikte karavanadan yemek yiyerek iftarını yaptı. Öte yandan Mehmetçiğe yapılan sürpriz ziyaretin büyük bir hassasiyetle planlandığı öğrenildi. Günlük programında yer almayan ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yer aldı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan mont ve üzerinde "Cumhurbaşkanı" yazan şapka takması dikkati çekti.

Erdoğan'ın Mehmetçik'e iftar sürpriziyle ilgili dikkat çeken detay! Askerlerin haberi yokmuş

İftar sonrası birliğin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberindeki Bakan Akar ve TSK komuta kademesi ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İpek Yolu Caddesi'ndeki bir pastaneyi de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Pastanedeki vatandaşlarla tek tek sohbet eden Erdoğan, 4 aylık Yağız Efe isimli bebeği de kucağına alarak sevdi. Beraberindeki Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi ile bir süre pastanede oturarak gençlerle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pastanenin çıkışında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mehmetçik'e iftar sürpriziyle ilgili dikkat çeken detay! Programlarını iptal etmiş

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, İftar, Milli, TSK, Güncel, Haberler

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