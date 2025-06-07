Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e "Ferdi Zeyrek" telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i aradı. Telefon görüşmesinde Erdoğan, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak, Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.

ERDOĞAN İLE ÖZEL ARASINDA FERDİ ZEYREK GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı. Görüşmede Erdoğan, elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuyla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.,

FERDİ ZEYREK'İN DURUMU AĞIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bahçesindeki havuzun makine dairesinde oluşan bir arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Başkan Zeyrek, ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeyrek'in hastaneye kaldırıldığını duyan partililer ve yakınları hastaneye akın etti. Hastane önünde yoğunluk oluşurken, Zeyrek'in tedavisinin sürdüğü bildirildi. Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, HASTANEYE GELDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastaneye gelerek Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Özel, olayın saat 23.35 sıralarında, havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suda elektrik kaçağı olması nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Ses gelmesi üzerine Zeyrek'in ailesinin elektrik şalterini indirdiğini ve 112'yi aradığını anlatan Özel, şunları söyledi: "5-6 dakika içinde ambulans geliyor. Ve durmuş olan kalbine, kalp masajına başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar, sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz. 70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor, bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi şudur, hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Özel, Belediye Başkanı Zeyrek'in beyin fonksiyonlarında bir hasar oluşup oluşmadığının daha sonra belli olacağını vurgulayarak, "Burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik, herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Onu bir kaybettik, geri bulmayı ümit ediyoruz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz." diye konuştu. Özel, hastane önünde bekleyenlerden sessiz olmalarını isteyerek, şöyle devam etti: "Böyle olmadık tepkiler gösterip, sesleri yükseltmeyelim. Bu bir heyecan yaratır. Ferdi'yi de rahatsız eder, diğer hastaları da rahatsız eder. Sizden tek ricam kardeşimiz için evladımız için dua edin ve sessiz olun. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz. Ben şuna inanıyorum, bir büyük mucize gerçekleşti, öyle 70 dakika sonra kalp falan çalışmaz. Bu mucize. Daha büyüğü gerçekleşecek, Ferdi kardeşimize kavuşacağız. Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Ama bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tabi 'tehlike atlatıldı, Ferdi başkanın sağlığı gayet iyi olacak' bunu söylemek için erken. Bunun için sabırlı olmak lazım."

ÖZEL: HER GEÇEN DAKİKA İYİYE GİDİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni bir bilgi verdi. Genel Başkan Özel, "Ferdi başkanın durumu her geçen dakika daha iyiye gidiyor. Tabi bu tehlikenin atlatıldığı anlamına gelmiyor. Durumu stabil ve iyiye gidiyor ama tehlike atlatıldığı sağlığı iyi olacak demek için erken. Bunun için sabırlı olmak ve dua etmek lazım" dedi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Bu tür durumların siyaset üstü olması lazım tebrik ediyorum cumhurbaşkanımız

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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

Küçük enişte esmemiş mi?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıCHP Savar:

adamlık öğren özgür adamlık

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Yorum Beğenme0
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