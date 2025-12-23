Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilimsel Faaliyetleri Her Alanda Destekliyoruz

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri araştırma-geliştirme aşamasından sahadaki somut çıktılarına kadar her alanda destekliyoruz. Özellikle gençlerimizi bilimsel üretim yapmaya teşvik ediyor, geliştirdikleri projelere önemli destekler sunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"ne katıldı. Erdoğan, programda yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Şurası bir hakikattir ki, insan, fıtratı icabı soran ve sorgulayan bir varlıktır. Bilmek, anlamak, büyüklerimizin ifadesiyle fehmetmek ister. Doğanın, tarihin, eşyanın, kainatın, kısacası eskilerin tekevvünat dediği oluşların anlamını kavramak, esbab-ı mucibelerin peşine düşmek insan olmanın ayrıca bir vasfıdır. Bilimin en temel özelliği ise birikim ve evrenselliğe dayalı olmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi, hem mukayeseli hem de etkileşimli bir şekilde sürekli gelişir ve güncellenir. Astronomiden tıbba, matematikten mimariye dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak bu alanda hamdolsun önde gelen ülkeler arasındayız.

Mesela astronomiye ilişkin çalışmalar kendi zamanının çok ötesinde bir tasarım ve işleve sahip olan usturlaplarla, takvimlerle, su saatleri ve daha pek çok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır. Batı'da kurulan ilk üniversiteler, bizim eğitim metotlarımızın ve müfredatımızın örnek alınması suretiyle faaliyetlerine başlamıştır. Asırlar boyunca ilim erbabımız, kültür ve sanat erbabımız, gerek bu topraklara, gerek Batı'ya, gerekse tüm insanlığa çok değerli eserler hediye etmiştir. Hekimlerimiz, alimlerimiz, mütefekkirlerimiz, mimarlarımız, şairlerimiz, hülasa, zihin ve gönül dünyamızı yoğuran yüzlerce, binlerce mahir el bugünkü medeniyetin temellerini atmıştır. Bir defa şunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tarihte iz bırakan medeniyetler, insanlığa yön veren şahsiyetler üzerine inşa edilmiştir. Burası, yani en geniş anlamıyla Anadolu coğrafyası büyük şahsiyetlerin adeta yetişme ve olgunlaşma merkezidir.

"Ecdadımızla daima iftihar edecek ama geçmişe takılıp kalmayacağız"

Anadolu toprağının altında bize bin yıllık maziden emanet olan büyük mezarlar, ebedi ruhlarını bizim varlığımıza karıştırdıkça, ruhlarımıza düşman olan sefillerin zehirli tesirleri bizi imha edemez. Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil, toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz. Eserlerimizle, fikirlerimizle, bu topraklarda yetişen alimlerimizle bilime ve insanlığa geçmişte çok önemli katkılar yaptık. Elbette bunu söylerken, 'Geçmişin parıltılı günleriyle kendimizi avutalım' demiyoruz. Ecdadımızla daima iftihar edecek ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Meşhur ifadeyle, geleneğin küllerle oyalanmak değil, ateşi geleceğe taşımak olduğunu unutmayacağız. Maziden aldığımız birikimi heybemizi daha da doldurarak, büyüterek, yenileyerek, güçlendirerek ve elbette zenginleştirerek atiye taşıyacağız. İnsanlığın istifadesine sunulmuş bilgiye sırtımızı dönmeyecek, bununla birlikte kendi kavramlarımızı üretip kendi lügatimizle düşüneceğiz.

Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri araştırma-geliştirme aşamasından sahadaki somut çıktılarına kadar her alanda destekliyoruz. Özellikle gençlerimizi bilimsel üretim yapmaya teşvik ediyor, geliştirdikleri projelere önemli destekler sunuyoruz.

"23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettik"

Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik ARGE destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,5 milyar lira destek sağladık. Özel sektörde 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik. Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007'den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,22 milyar liralık destek verdik. Teknoparklarımızın sayısını ikiden 113'e; ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerinin sayısını sıfırdan 360'a; teknoparkı olan illerimizin sayısını ise ikiden 64'e yükselttik.

Milli Uzay Programımız ile ulusal ve uluslararası lider araştırmacılar programımız ile farklı düzeylerdeki burs, staj, eğitim ve atölye programlarımızla öğrenen, öğreten, üreten ve ülkemize katkı vermek isteyen tüm gençlerimizin yanında oluyoruz. Milli teknoloji hamlemizle gerçekten büyük bir ivme yakaladık. Geçtiğimiz Eylül ayında 13'üncüsünü düzenlediğimiz Teknofest ile milyonlarca gencimizi bilimle, teknolojiyle ve inovasyonla buluşturduk.

Türkiye'nin 81 ilini, üniversitelerimizin yanı sıra kütüphanelerle, bilim, eğitim ve gençlik merkezleriyle donattık. Yedi yıl içinde kütüphane kullanım alanını 325 bin metrekareden bugün 800 bin metrekareye çıkardık. Yeni açılacaklarla birlikte 2026 yılında toplam kütüphane kullanım alanımızı 1 milyon metrekarenin, oturma kapasitemizi ise 200 bin kişinin üzerine taşımayı hedefliyoruz. 300 milyon elektronik kaynağın yanı sıra 141 milyon 700 bin kaynak ile dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni öğrenci ve akademisyenlerimizin istifadesine sunduk.

"Ülkemiz bölgesinin veri üstü konumuna gelecek"

İnsana ve bilgiye yaptığımız bu yatırımların semeresini geniş bir yelpazede toplamaya başladık. Bir dönem yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğumuz savunma sanayi alanında geldiğimiz noktayı hepiniz biliyor, hepiniz görüyorsunuz. Yapay zekadan otonom sistemlere veri depolama ve işleme merkezlerinden insansız teknolojilere pek çok ülkenin imrenerek baktığı çalışmalara imza atıyoruz. Kısa süre önce Türkiye'de ilk kez hiper ölçekli bir bulut bölgesinin kurulmasına yönelik stratejik bir mutabakat imzalandı. 2028-2029 yıllarında faaliyete geçmesi planlanan bu proje ile Türkiye Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında dijital bir köprü kuracak, ülkemiz bölgesinin veri üstü konumuna gelecektir.

"Üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya devam edeceğiz"

Daha burada saymayacağım pek çok sahada emin adımlarla hedeflerimize yürüyoruz. Dünyanın en iyileri arasında yer alacağımız bir lige yükseliyoruz. Bütün bunları önümüze çıkartılan çeşitli engellere rağmen Sinop'taki füze denemelerimize 'Balıklar tedirgin oluyor' diyerek karşı çıkan muhalefetin sığlığına rağmen başarıyoruz. Çünkü biz, muhalefet halen bir türlü anlayamasa da milletimizin bilgisine birikimine çalışkanlığına zekasına ve keşif kabiliyetine inanıyoruz. Biz işte bu salonda bulunan bilim insanlarımızın zorlukları aşma iradesine, Türkiye'ye hizmet etme şevkine sonuna kadar güveniyoruz. Son 23 yılda elde ettiğimiz kazanımlar gelecek adına bize ümit veriyor, heyecan veriyor, bizi daha büyük hedeflere koşmak için yüreklendiriyor. 'Balıklar ürküyor' tarzı absürt argümanlarla önümüzü kesmek isteyenlere aldırmadan üretmeye, geliştirmeye, yeni buluşlara imza atmaya inşallah devam edeceğiz.

"Bilim camiamız hizipçilikten arındıkça kendi mecrasına doğru akıyor"

Semerkant'tan Kurtuba'ya, Bağdat'tan İstanbul'a, Şam'dan Kahire'ye kadar asırlarca dünyanın en önemli bilim, sanat ve kültür merkezlerine ev sahipliği yapan medeniyetimizin inkişafı hiç olmadığı kadar yakındır. Tarih ve medeniyetimizin tevarüs ettiğimiz zengin birikimle, bilgi ve bilim üretme noktasında da yeni bir yola girmiş bulunuyoruz. Bu yolculukta en büyük ihtiyacımız Batı karşısında kompleksli davranmak değil, tam tersine, tarihimizden ve ecdadımızdan miras kalan özgüvene sıkı sıkıya sarılmaktır. Nitekim üniversitelerimiz ve bilim camiamız, ideolojik dayatmalardan, kerameti kendinden menkul tiplerin baskısından ve hizipçilikten arındıkça, tıpkı kendi yatağında akan bir nehir gibi kendi mecrasına doğru akıyor. Ödül listemizdeki isimleri bunun bir ispatı olarak görüyor, inşallah sizlerden de kıvanç kaynağımız olacak daha nice başarılar bekliyorum."