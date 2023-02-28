Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgede elektrik konusunda sorun yok. Doğal gaz ve su konusu da büyük oranda çözüldü. Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgelerine ziyareti devam ediyor. Öğle saatlerinde Elbistan'da bulunan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de eşlik etti.

"309 BİN KONUTUN İNŞAATINA HEMEN BAŞLIYORUZ"

Deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik konusunda sıkıntı kalmadı. Doğal gaz hatlarındaki çoğu sorunu giderdik. İçme suyu konusunda yüzde 98'e ulaştık. Haberleşme konusunda sorunu giderdik. 3 bin 487 binanın ağır hasarlı olduğu tespit ettik, Maraş genelinde 45 bin 575 binada ulaştığını görüyoruz. Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz. Maraş'ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Öncelikle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tarihimize en acı günlerimizden biri olarak geçen 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan'dı. Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü. Bilim insanları maruz kaldığımız afeti istisnai bir tabiat hadisesi olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sarsıntılar halen devam ediyor.

"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını buradan tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.

"ZORLUKLARI AŞARAK DEPREMZEDELERİN YANINDA BULUNDUK"

İlk günlerde deprem alanının genişliği çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

"KURULUMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar ilçemizden köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenlerin haricinde toplam 20 bin 300 depremzedemizin tahliyesini gerçekleştirdik. İnsanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Hali hazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleri ile birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk.

"YERLEŞİM YERLERİNİ OVALARDAN DAĞLARA DOĞRU KAYDIRIYORUZ"

Hamdolsun TOKİ deprem sınavını yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Bunu Van'da yaptık, Bingöl'de yaptık, Erzincan'da yaptık bütünü ile Malatya'da yaptık. Aynı şekilde Malatya'nın civarında bunları gerçekleştirdik. İzmir'de aynı şekilde yaptık. Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin kendi mimarileri ile uyumlu şekilde planlanıyor. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız. Bunun için yeni yerleşim yerlerini ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil alt yapısı, okulu, camisi, sağlık merkezi, çarşısı, parkı, spor alanı ile yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler şehir içinde ve diğer yerlerde kira kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız.

"BU ÜLKENİN YENİ ACILARA TAHAMMÜLÜ YOKTUR"

Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte bunun gayreti içindeyiz. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatı ile deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmekte inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik.

Artık her kim zehirli dili ile veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. İnşallah deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleri ayağa kaldırırken ülkemizin diğer bölgelerindeki aynı tehditle yaşayan yerlerimizi de süratle dönüştüreceğiz."