Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ile Kızılcahamam'da bulunan Gülşen'in evine gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini karşılayan mahalle sakinleriyle tokalaştı. Daha sonra Muzaffer Gülşen'in evine geçen Erdoğan, aile fertleri tarafından karşılandı.

BİRİKTİRDİĞİ PARALARI TESLİM ETTİ

Bir süre sohbet ettiği Gülşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bir miktar para biriktirdiğini ve bunu Filistin'deki çocuklara ulaştırmak istediğini söyledi.