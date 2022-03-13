Cübbeli Ahmet Hoca ile Serdar Tuncer arasında sert tartışma: Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalına Zeynep Işık Büyükbay'ı çıkarması nedeniyle Serdar Tuncer'e çok sert tepki göstererek "Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul" ifadelerini kullandı.

"NEYİNİ OLUMLU BULMUŞ?"

Söz konusu yayındaki kesiti sosyal medya hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet, "Serdar Tuncer'in ne ilmi varmış ki kader dâhil birçok İslâm şartını ve hadîslerin bir çoğunu inkâr eden Zeynep Işık Büyükbay'ı dinleyip olumlu bulmuş?" ifadelerini kullandı.

"ORADA BURADA PAYLAŞMANIN NE ANLAMI VAR

Bu paylaşıma karşılık olarak Serdar Tuncer ise "Bir ben kalmıştım… Benim duruşumun ilme ihtiyacı var; hocanın ilminin şahsiyete! Allah eksiklerimizi tamam eylesin!" dedi.

Tuncer, bir sonraki paylaşımlarında ise "Akşam video çektin sustuk. Allah'a havale ettik. Bu gün kesip biçip orada burada paylaşmanın ne alemi var? Âlim(!)in kardeşlerine hakaret etmekten, müslümanı müslümana düşman etmekten başka bir işi olması gerekmez mi? Hatam varsa ara ikaz et, dinlemezsem ört o hatayı dua et. Yakışan bu değil miydi? Ben rating derdindeyim sen alimsin! Ben susuyorum sen sosyal medyada linç peşindesin. Bu mu ilimden anladığınız? Nerede ilim adamının ahlakı, edebi, vakarı, heybeti? Yazıklar olsun!" açıklamalarında bulundu.

TAKİPÇİLERİNDEN ÇOK SAYIDA YORUM

Tuncer'in takipçilerinden bir kısmı söylediklerini haklı bulurken bir kısmı ise karşıt görüş ifade etti. İşte o paylaşımlardan bazıları;

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