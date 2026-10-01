'Craftİstanbul 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı' açıldı

"Craftİstanbul 7. Uluslararası El Sanatları ve Tasarım Fuarı", Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Türkiye'nin el sanatları, tasarım ve kültürel miras alanındaki önemli uluslararası platformlarından biri olan fuar bu yıl, "Kültürel Mirasın İzinde, Gelenekten Geleceğe" mottosuyla ziyaretçileriyle buluştu.

ATİS Fuarcılık tarafından düzenlenen fuarla, kültürel mirasın yaşatılması, el sanatları alanında faaliyet gösteren üretici, sanatkar ve tasarımcıların ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması ve sektör paydaşlarının bir araya getirilmesi hedefleniyor.

"Temennimiz el sanatlarını ekonomik değerinin giderek artması ve hak ettiği yere gelmesidir"

Fuarın açılışında konuşan ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Craftİstanbul'un el sanatları alanındaki tek fuar olduğunu belirterek, "Biz büyük bir inat ve emekle fuarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. En büyük amacımız, fuarımızı daha iyi bir noktaya taşımaktır. El sanatları yalnız kültürel bir öğe değildir. Buradaki üretilen eserlere ait emeğin değerlendirilmesi ve ticari bir ürüne dönüştürülmesi de bu alanın en önemli meselelerinden birisidir." dedi.

Aygül, el sanatlarının turizmin de önemli bir parçası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkelerde turizmin önemli bir parçasını, fonksiyonel ve kimlikli el sanatları oluşturmaktadır. Biz de bunun farkında olarak bu fuarı, alanın üreticileri, tasarımcıları, sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirmeye ve ileri taşımaya çalışıyoruz. Temennimiz el sanatlarını ekonomik değerinin giderek artması ve hak ettiği yere gelmesidir."

El sanatlarının toplumsal açıdan da kıymetli bir anlama sahip olduğuna dikkati çeken Aygül, "El sanatları toplumların kültürel hafızasının geleceğe taşıyan en önemli unsurlarından biridir. Kültürden kültüre, şehirden şehire değişim göstermektedir. Bizim amacımız, bu fuarda bütün bu farklılıkların ve değerlerin görünür olmasıdır." diye konuştu.

"El sanatları toplumsal ve kültürel açıdan çok önemli bir değerdir"

Craftİstanbul Danışma Kurulu Üyesi ve Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Ünal ise el sanatlarının kültürel ve ekonomik açıdan taşıdığı öneme vurgu yaparak, "El sanatları toplumsal ve kültürel açıdan çok önemli bir değerdir. Bu alana dair emek verenler bu açıdan çok fazla bir övgüyü hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, el sanatlarının tek düze üretimin karşısında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"17. yüzyılda sanayi devrimiyle endüstrinin geliştiğini biliyoruz. Bu süreçte tonlarca ürün üretildi. Fakat burada üretilen bu yığınla ürünlerin birbirini tekrarı olduğu fark edildi. 20. yüzyıla geldiğimizde ise bu duruma karşı farklı bir zihniyet gelişmeye başladı. Bunun bir sonucu olarak 1907'de Bauhaus ekolü ortaya çıktı ve elin, beynin ve tasarımın birlikteliğini vurguladı. Bu ekolle birlikte el sanatlarının önemi daha net bir şekilde anlaşılmış oldu. Bizlerin yapması gereken de bu alanı el birliğiyle büyütmek ve hak ettiği yerlere taşımaktadır."

Bakırcılık, sedef kakma, kutnu, halı-kilim, ahşap oyma gibi geleneksel sanat alanlarından eserlerin yer aldığı fuar, 4 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

"Onur Ödülleri" sahiplerini buldu

Ticaret Bakanlığı Sektörel Nitelikli Yurt İçi Fuar Destek Listesi'nde yer alan fuara, Özbekistan, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Endonezya, Tunus, Filipinler, Bangladeş ve Uganda'dan 36 sanatçı ve kuruluş katılıyor.

Toplam 150 katılımcının çatısı altında 500'ü aşkın sanatçı ve zanaatkarın eserlerinin yer aldığı organizasyon kapsamında 12 söyleşi, konserler, 3 defile, 100'ü aşkın atölye çalışması ve ürün şovları düzenlenecek.

Açılış programında geleneksel olarak verilen ödüller kapsamında "El Sanatçısı Onur Ödülü" Macit Hayla'ya, "Kurum Onur Ödülü" Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneğine, "Kardeş Ülke Onur Ödülü" ise Azerbaycan'a takdim edildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zamin Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Zalihe Mendeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Oktay Öztel, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Canan Aratemur Çimen'in de katıldığı açılış töreni, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından düzenlenen "Hikayelerle Hayat Bulan Bir Miras..." temalı "Lapta Hesap İşi Defilesi" ile sona erdi.

Akademik söyleşiler ve kültürel sunumlar gerçekleştirilecek

Fuarda yarın Doğu Asya geleneksel giyim kültürü, Suriye Karagözü, Japon çay seremonisi ve Hasandağı yaylalarından Taşpınar halılarına uzanan el sanatları gelenekleri üzerine söyleşiler düzenlenecek. Günün sonunda Cenan Vakfı Türk Musikisi Topluluğu konser verecek.

Programda 3 Ekim'de seramiğin değişen dili, halı ve tekstil sanatındaki kişisel yorumlar ile Alaca Dokuma Kolektifi deneyimleri konuşulacak. Aynı gün Enstitü İstanbul İSMEK bünyesinde "Cumhuriyet'in İzinde: Geleneksel El Baskısından Günümüz Modasına" başlıklı söyleşi ve defile ile Kastamonu Kadın Derneğinin "Şapkamla Çağımı Selamlıyorum" defilesi izleyicilerle buluşacak.

Fuarın son günü olan 4 Ekim Pazar günü ise kültürel miras bağlamında göçlerin geleneksel tekstiller üzerindeki etkisi, sanat eserlerinde telif hakları ile mumlama batik ve ikat için kalıp ve kalem yapımı konularında uzman isimler tarafından sunumlar gerçekleştirilecek.

Fuar hakkında detaylı bilgiye "www.craftfairistanbul.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA