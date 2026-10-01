Zimbabve'nin Marondera kırsalında düşen helikopterde Chivayo ve eşi dahil 6 kişi öldü

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CAPE Zimbabve'nin doğusundaki kırsal alana helikopterin düşmesi sonucu ülkenin önde gelen iş insanlarından Wicknell Chivayo'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti.

Zimbabve polisinden yapılan açıklamada, Marondera kırsalında helikopterin düştüğü bildirildi.

Olayda yaşamını yitiren 6 kişi arasında ülkenin önde gelen iş insanlarından Wicknell Chivayo ile eşi Lucy Muteke'nin de bulunduğu belirtildi.

Zimbabve Sivil Havacılık Kurumu Genel Müdürü George Mashababe, yaptığı açıklamada, kaza yerindeki ilk incelemeye göre helikopterin yere çarpmasıyla yakıt sızıntısı olduğunu ve ardından yangın çıktığını söyledi.

Kazanın nedeninin henüz belirlenmediğini ifade eden Mashababe, incelemenin sürdüğü bilgisini verdi.

Wicknell Chivayo

Enerji ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren Chivayo, büyük kamu projeleri, yüksek meblağlı siyasi bağışları ve lüks yaşam tarzıyla Zimbabve'nin en tanınmış iş insanları arasında yer alıyordu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ile yakın ilişkisiyle bilinen Chivayo'nun kamu ihaleleri ve siyasi bağlantıları, zaman zaman ülkede tartışmalara da konu olmuştu.

Chivayo'nun, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın mayıs ayında Mnangagwa'nın özel çiftliğine yaptığı ziyarette yer alması da Güney Afrika kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Kaynak: AA