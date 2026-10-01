MHK'ya darbe üstüne darbe! Bir hakem daha suç duyurusunda bulundu

MHK'ya darbe üstüne darbe! Bir hakem daha suç duyurusunda bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Bölgesi Klasman grubu eski hakemi Serkan Pınar, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek görev yaptığı süreçteki ayrımcı uygulamalar ve spor alanına gerçekleşen hukuka aykırı uygulamalar hakkında suç duyurusunda bulundu.
- Van Bölgesi'nin eski klasman grubu hakemlerinden Serkan Pınar, ayrımcı uygulamalar ve spor alanındaki hukuka aykırı uygulamalar iddiasıyla Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen 'Hakemler dosyası' soruşturmasında bazı şüpheliler hakkında 'mobbing' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarına ilişkin iddialar tespit edildi.
- İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile aralarında TFF dernek yöneticileri ve eski MHK üyelerinin bulunduğu yedi kişi gözaltına alındı.
''Hakemler dosyası'' soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
SERKAN PINAR'DAN SUÇ DUYURUSU
Van Bölgesi’nin eski klasman grubu hakemlerinden Serkan Pınar, futbol hakemliği yaptığı dönemde maruz kaldığı ayrımcı tutumlar ve spor camiasındaki usulsüzlükler iddiasıyla yargı yoluna başvurdu. Pınar, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ilgililer hakkında resmi suç duyurusunda bulundu.
''HUKUKA AYKIRI UYGULAMALAR HAKKINDA...''
Süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Serkan Pınar, hakemlik mesleğini bırakmak zorunda kaldığını vurgulayarak "Futbol hakemliği dönemimde klasman grubu hakemi olarak görev yaptığım süreçte karşılaştığım ayrımcı uygulamalar, hakemlik görevimden ayrılmak zorunda kalmama neden olan olaylar ve spor alanında gerçekleştiğini düşündüğüm hukuka aykırı uygulamalar hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.
HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.
Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.
Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.