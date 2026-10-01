Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen ''Hakemler dosyası'' soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YASİN KOL VE HAZAR EREL GÖZALTINA ALINDI

Hakemler dosyası kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol, bu akşam oynanan Trabzonspor - Drogheda United maçında görev yapmasının hemen ardından gözaltına alındı. Ayrıca Süper Lig'de yardımcı hakem olarak görev yapan Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINMA NEDENİ BELLİ OLDU

Süper Lig'de birçok derbide görev yapan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in gözaltına alınmasına gerekçe olarak görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçlamalarının gösterildiği aktarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır." denildi.

7258 SAYILI KANUNA MUHALEFET: YASADIŞI BAHİS

Öte yandan Yasin Kol'un gözaltına alınma nedenlerinden biri olan "7258 sayılı kanuna muhalefet" suçunun yasadışı bahis olduğu ortaya çıktı.

HAKEMLER DOSYASI SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri olan hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

İLK OPERASYONDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.